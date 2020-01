Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Die neue Lidl-Filiale in Leegebruch an der Eichenallee 41 wird am 30. Januar um 7 Uhr eröffnet. Das teilte der Discounter am Donnerstag mit. Der moderne Markt, der anstelle der früheren Filiale entstanden ist, sorge mit breiteren Gängen und viel Tageslicht für ein "angenehmes Einkaufserlebnis". Die Verkaufsfläche wurde auf 1 222 Quadratmeter vergrößert. Seit 18 Jahren gibt es Lidl in Leegebruch. "Mit unserer neuen Filiale machen wir den Kunden den Einkauf noch angenehmer", sagte Filialleiterin Ariane Philipp. Zur Eröffnung gebe es Kaffee und Lidl-Produkte zur Verköstigung.

Mit der Neueröffnung entstehen acht neue Arbeitsplätze in Leegebruch. Die Kassierer, Verkäufer, und Einzelhandelskaufleute hätten sich intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet und freuten sich auf den Neustart, sagte Ariane Philipp. "Wir können es kaum erwarten, unsere Kunden in dieser schönen, neuen Filiale zu begrüßen."

Eine weitere Neuigkeit wartet auf die Kunden auf dem Parkplatz mit jetzt 104 Stellflächen. Dort steht eine E-Ladesäule, an der mit einer Leistung von 50 und 22 Kilowatt Fahrzeuge aufgeladen werden können.

Lidl spricht außerdem von einem beispielhaften Energiekonzept der neuen Filiale. Diese komme ohne fossile Brennstoffe aus, benötige 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiere damit rund 30 Prozent weniger CO²-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt. Ein Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlschränke in Heizenergie um. Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sparen Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringere ebenso den Stromverbrauch sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß der neuen Filiale, teilte Lidl mit.