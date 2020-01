BRAWO

Groß Kreutz Polizeibeamte stellten am Mittwochvormittag in Groß Kreutz einen 19-jährigen Autofahrer unter Kokain-Einfluss fest. Bei einer durchgeführten Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise auf den aktuellen Drogenkonsum des Fahrers. Ein Schnelltest verlief positiv auf Kokain.Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen der berauschten Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.