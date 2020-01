BRAWO

Brandenburg an der Havel "Fragmente einer Reise – Amsterdam" lautet der Titel einer Fotoausstellung von Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 des von Saldern-Gymnasiums Europaschule, in welcher sie ihre ganz persönlichen Reiseeindrücke und Sichten auf die Stadt zum Ausdruck bringen. Die Vernissage findet am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr im Gotischen Haus statt. Foto: Schule