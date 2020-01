Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Anruf, der selbst einen gestandenen Mossad-Agenten beunruhigt. Rachels Vater sei gestorben, zum zweiten Male, sagt ihm die Agentin am Telefon und legt auf. Seit knapp einem Jahr hat Thomas Hirsch von seiner Frau in Teheran nicht mehr gehört. Und nun das. Von wo aus sie angerufen hat weiß der Führungsoffizier nicht, ebenso wenig, ob sie noch auf der richtigen Seite steht. Das treibt vor allem die Kollegen um, die schnell dabei sind, das Problem zu beseitigen. Hirsch muss umgehend Kontakt zu Rachel aufnehmen, um die Aktion nicht zu gefährden und womöglich das Leben der Frau zu retten, mit der er seit Jahren gut zusammengearbeitet hat. Denn die Mission war heikel. Schließlich knüpfte Rachel in der iranischen Hauptstadt jene Kontakte, die notwendig waren, um dem Mullah-Regime defekte Atomausrüstung zu verkaufen. So wollte Israel das weitere Vorankommen des Atomprogrammes verhindern.

Einen besseren Zeitpunkt für dieVeröffentlichung des Filmes von Yuval Adler hätte der Verleih gar nicht finden können. Gerade erst ist die Eskalationswelle rund um die realen Geschehnisse in Bagdad und Teheran abgeklungen, da folgt eine fiktive Geschichte zum Thema. Ist sie wirklich fiktiv? Wir wissen es nicht. Zumindest aber gibt sich der Filmemacher alle Mühe, den Plot so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Und mittendrin Diane Kruger.Vollkommen ungeschminkt und mit bräunlichen Haaren ist der deutsche Hollywood-Export so gut wie nicht zu erkennen. Allerdings umgibt sie auch kein Glamour. Vielmehr Agenten-Alltag, der viel mit Leben und vor allem Sterben zu tun hat. Das greift auch die Frau im Außeneinsatz an, lässt Adler den Zuschauer wissen. Weil man im Feindesland ebenso Mensch ist, mit Gefühlen und Ängsten. Rachel ist nicht frei davon. Weil sie damit zur Gefahr wird, zeigen sich die Schattenseiten der Geheimdiensttätigkeit. Denn im Vergleich zur Sache ist der Einzelne eine austauschbare Größe. So kommt zur Spannung auch ein ziemlich guter Blick hinter die Kulissen der Schlapphut-Branche. Adler gelingt eine wirklich gelungene Mischung aus Realität und Fiktion mit für viele sicherlich neuen Einsichten.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 117 Minuten; Verleih: weltkino; Regie: Yuval Adler; Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar; D/IL 2019