Abgesperrt: Ein Koffer und eine Reisetasche versetzen Eberswalde in Aufruhr © Foto: Marco Marshall/MOZ

Marco Marshall

Eberswalde (MOZ) Ein herrenloser Koffer samt Reisetasche sorgen für Aufruhr in Eberswalde.

Die Polizei hat die Goethestraße gesperrt. Experten vom LKA wurden angefordert.

15 Uhr: Der Sperrkreis um den verdächtigen Koffer in Eberswalde wird erweitert. Die Polizei fordert die Personen an der Absperrung auf, sich weitere 100 Meter zu entfernen. Ein Einwohner des Wohnhauses vor dem der verdächtige Gegenstand steht, hatte die Polizei kurz nach 13 Uhr informiert, nachdem sich Koffer und Reisetasche eine Stunde nicht vom Fleck bewegt hatten. Er hatte den Koffer aus dem Fenster gesehen. "Es war gar nicht meine Absicht, dass so etwas daraus gemacht wird", sagt der 39-Jährige. "Aber als sich das Polizeiauto quer gestellt hat, wusste ich, das wird kein entspannter Nachmittag".