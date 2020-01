Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein 62-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen bei einem tragischen Unfall auf der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf ums Leben gekommen.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am frühen Nachmittag bestätigte, geriet der Fahrer eines Hyundai offenbar aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Daimler-Kleintransporter zusammen. Der 62-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden, verstarb dann jedoch im Krankenhaus an den Folgen seiner Vorerkrankungen.

Die Schönfließer Straße musste zeitweise gesperrt werden, der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 6 000 Euro.