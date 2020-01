Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Feuerwehrleute in Neuruppin erhalten künftig einen Zuschuss für den Fitnessstudio-Besuch. Zehn Euro pro Monat können sie geltend machen. Insgesamt stehen 21 000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung.

Darüber informierte Neuruppins Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Die Stadtverordneten hatten sich im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, dass die Stadt Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Fitness-Gutscheine zur Verfügung stellt. Hintergrund ist, dass die Gesundheit der Feuerwehrleute unterstützt werden soll. "Die erste Überlegung war, Gutscheine zu beschaffen", so Friedrichs. Allerdings gebe es Kameraden, die bereits Verträge mit Studios haben. So kam die Verwaltung dazu, die bisher bestehende Regelung für Atemschutzgeräteträger zu verändern: Diese bekommen bisher eine Fünf-Euro-Pauschale von der Stadt, die nun erweitert wird. Künftig soll jedes aktive Mitglied der Feuerwehr zweckgebunden einen Zuschuss erhalten. Nach Vorlage eines Mitgliedervertrages für ein Fitnessstudio kann das Geld dafür verwendet werden. Auch Mitgliedschaften in Sportvereinen zählen.

In der nächsten Sitzungsschiene wird die entsprechende Beschlussvorlage besprochen. Insgesamt gibt es rund 240 aktive Feuerwehrleute in Neuruppin. Nach einem Probejahr will die Verwaltung schauen, wie das Projekt angenommen wird.