Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 23-jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Die Beamten der Autobahnpolizei haben den Sattelzug am Mittwochabend an der A24-Raststätte Prignitz aus dem Verkehr gezogen. Alarmiert worden waren die Beamten von einem 38-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein. Er war mit einem Mercedes Sprinter zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Neuruppin gefahren und wurde dabei offenbar von dem Sattelzug bedrängt. Der Lkw-Fahrer hatte im Bereich einer Baustelle Lichthupe gegeben und war dicht an den Kleintransporter herangefahren. Weiterhin verhinderte der Sattelzugfahrer, nachdem er den Mercedes überholt hatte, ein Spurwechsel und drängte diesen ab. Der Fahrer des Kleintransporters sagte zudem aus, dass danach an dem Sattelzug ein hinten angebrachter Zusatzscheinwerfer eingeschaltet wurde und ihn blendete. Der 23-jährige Lkw-Fahrer musste zur Sicherung des Strafverfahrens wegen Nötigung im Straßenverkehr eine Sicherheitsleistung zahlen.