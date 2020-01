René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein Förderverein wird aus der Taufe gehoben, der sich fortan um die Rathenower Schwedentage kümmert. Die Gründungsveranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten sind willkommen.

Es war im Juni 1675, als die Schweden bis zur Havel vorgedrungen waren und auch Rathenow besetzt hatten. Erst bereiteten kurfürstliche Truppen der Besetzung der Stadt ein Ende, dann wurde das ganze Land befreit. Rathenow gedenkt der Ereignisse mit den Schwedentagen jeweils an einem Juniwochenende. Die Trägerschaft über das Geschichtsspektakel hatten wechselnd verschiedene Vereine inne. Nun sei die Zeit gekommen, einen eigenen Trägerverein zu gründen, der die Aufgabe übernimmt, so der kommunale Stadtentwicklungsplaner und Citymanager Jens Hubald. Der "Rathenower Schwedentage e.V." solle offen für alle Interessierten sein, egal ob sie im geschichtlichen, handwerklichen, pädagogischen oder künstlerischen Feld ihren Schwerpunkt sehen. Auch wer als Darsteller, technischer Helfer oder Statist mitwirken möchte, sei willkommen. Die Gründungsversammlung findet am 29. Januar ab 18.00 Uhr im Restaurant "Zur Alten Stadtmauer" statt.