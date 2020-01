Eine Ansichtskarte, die den Gasthof in Siegrothsbruch in den 1920er Jahren zeigt. © Foto: Peter Wittstock

Peter Wittstock

Rathenow Kleidung und Frisuren jener im Eingangsbereich des Gasthauses "Zur Linde" weilenden Personen lassen auf die 1920iger Jahre schließen. Da die Ansichtskarte unbeschrieben, also postalisch nicht gelaufen war, und auch der Verlag "Photohaus Bode" aus Friesack keine Angaben zum Zeitpunkt der Aufnahme machte, fragt man sich außerdem, wo sich denn dieser Gasthof befand? Im ehemaligen Altkreis Rathenow, im Westhavelland vielleicht? Nein! In Siegrothsbruch bot dieser Landgasthof Speisen und Getränke an, ein angebauter Saal bot Raum für Feiern und Bälle. Zum damaligen Zeitpunkt zapfte Gastwirt Gustav Fischer aus dem Hahn. Und wo liegt nun Siegrothsbruch? Ganz einfach: Auf der Straße zwischen Stölln nach Kleßen, unmittelbar bei Neuwerder in nördliche Richtung (Dreetz 7 km) abbiegen und nach kurzer Fahrt über den Kleinen Haupt- und Grenzkanal (1,5 km) ist das Ziel erreicht.

Unmittelbar an der Straße in Richtung Dreetz steht das ehemalige Gasthaus. Auf einer alter Schulkarte ist eben dort auch die Bezeichnung "Blumenaue" zu lesen. Links vom Gasthof, in westliche Richtung, führt auf einer mit Kopfsteinen gepflasterten Straße nach wenigen Metern der Weg zum Dörfchen Siegrothsbruch. Eine idylische, verträumte Ansiedlung, dessen einzige Straße eine Schleife bildet. 1774 gründete Preußenkönig Friedrich II. den Ort und 2 km östlich davon Giesenhorst (heute zusammen ca. 120 Einwohner). Wegen häufigen Hochwassers entstanden skurrile Geschichten: So sollen in niedrig gelegenen Häusern mal die Holzpantoffeln im Bett geschwommen sein, und im Schusterhaus, so erzählt man sich, hätten Hechte im Ofenrohr gelaicht. Heute gibt es dort im Rhinluch für Touristen einige Beherbergungsmöglichkeiten. Naturliebhaber, Angler und Spaziergänger kommen gern nach Siegrothsbruch.