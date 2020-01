Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Für das Mitsingkonzert der Tenöre4you in der evangelischen Kirche in Premnitz sind noch Tickets erhältlich. Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato kommen am Samstag, 8. Februar, in die Havelstadt und bringen ihre Freude am Singen ab 19.30 Uhr ins Gotteshaus. Lieder, die jeder kennt, werden sie zu Gehör bringen, und dank angezeigter Texte kann das Publikum mitsingen. Tickets gibt es im Gemeindebüro, Bergstraße 2, in Premnitz und auf www.tenoere4you.de.