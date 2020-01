red

Bad Belzig Die Anmeldung der Schulanfänger 2020/2021 (geboren in der Zeit vom 1.10.2013 bis 30.09.2014) und der zurückgestellten Schulanfänger aus dem vergangenen Jahr ist in Bad Belzig am: Montag, 10. Februar von 11.00 bis 17.30 Uhr; am Dienstag, 11. Februar, von 10.00 bis 18.00 Uhr; am Mittwoch, 12. Februar von 8.00 bis 15.00 Uhr; am Donnerstag, 13. Februar von 11.00 bis 17.00 Uhr; am Freitag, 14. Februar von 10.00 bis 14.00 Uhr in der zuständigen Grundschule "Geschwister-Scholl" in Bad Belzig, Weitzgrunder Weg 3 vorzunehmen.

Die Anmeldung für die Schulanfänger in der Kleinen Grundschule in Dippmannsdorf, Freibadstraße 54 A erfolgt am Donnerstag, 13. Februar von 7.30 bis 14.00 Uhr.

Die Bescheinigung an der "Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung" ist im Original bei der Anmeldung vorzulegen. Das Kind ist in der Grundschule persönlich vorzustellen.