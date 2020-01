Simone Weber

Rathenow Bürgermeister und Amtsdirektoren aus Premnitz, Milower Land, Rathenow, Nennhausen und Rhinow haben eine gemeinsame Forderung bezüglich der Taktverbesserung auf der Bahnlinie RE4 zwischen Rathenow und Berlin formuliert.

Nach entsprechenden vorbereiteten Beschlüssen der Kommunalparlamente wollen sich die Orte geschlossen als Westhavelland an das Infrastrukturministerium in Potsdam wenden. Ziel ist es, eine schnellere und bessere Anbindung der Region an die Metropolregion Berlin zu erreichen. Dabei stehen die Forderung nach einer Taktverdichtung in den Stoßzeiten und ein durchgehend stündlicher Halt in Nennhausen und Buschow im Mittelpunkt.

Der Ausbau der Lehrter Stammbahn mit einer dann verbesserten Anbindung der Region ist in den entsprechenden Planungen des Bundes erst ab 2034 vorgesehen. Die Bürgermeister und Amtsdirektoren fordern eine Verbesserung der Situation bereits vorher und fordern die Prüfung einer Taktverdichtung im Rahmen der bestehenden Infrastrukturbedingungen.