Hans Still

Wandlitz (MOZ) Mitte Februar wird die Suche nach Weltkriegsmunition im Wandlitzsee wieder mit dem Ziel aufgenommen, bis zum Saisonstart Anfang Mai das gesamte Strandbad komplett nutzen zu können.

Damit setzt der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert weiter auf die Einhaltung seiner Wahlversprechen. Er führte in den vergangenen Wochen entsprechende Verhandlungen mit dem Brandenburgischen Kampfmittelbergungsdienst (KMBD). Die Bestätigung der Landesbehörde liegt der Gemeinde Wandlitz seit einem Tag vor. Am 17. Februar nehmen zwei Tauchteams die Arbeiten auf.

Vereinbart wurde, dass die Landesbehörde weitere 2000 Quadratmeter Seefläche absuchen lässt und dafür auch die Kosten übernimmt. Daneben gibt es eine weitere, eintausend Quadratmeter große Fläche, die nach den bisherigen Erfahrungen extrem viele Metallteile auf dem Seegrund aufweist. "Diese Mischung aus Schrott und sicher auch Munitionsteilen lässt sich nur sortieren, wenn der Seeboden mit einem sicheren Bagger aufgenommen wird und am Land die Sichtung erfolgt", erklärte Borchert jüngst die Vorgehensweise.

Kostenteilung vereinbart

De facto läuft die verabredete Entsorgungsstrategie auf eine Kostenteilung hinaus. Die Kosten für das Ausbaggern und den Abtransport des Restmaterials übernimmt die Gemeinde Wandlitz aus ihrem Gemeindehaushalt. Die Kosten für die Sichtung des Aushubs durch die Fachkräfte der Munitionsentsorgung fallen dem Land zu.

Bislang plant die Gemeinde mit Kosten von 100 000 Euro, die Kämmerer Christian Braungard in seine Haushaltskalkulation für 2020 bereits aufgenommen hat. Borchert und Braungard dürfen vermutlich auch auf die Zustimmung der Gemeindevertreter setzen. Zumindest entstand in den bisherigen Sitzungen der Ortsbeiräte dieser Eindruck. "Wir begrüßen es, mit dem Strandbad wieder voll nutzbar in die Saison zu starten", urteilte beispielsweise der Schönerlinder Ortsvorsteher Frank Liste (SPD) und bekam dafür vom Ortsbeirat volle Unterstützung. Auch der jüngste Bauausschuss befasste sich mit den Etatansätzen und hatte keine Einwände gegen den Kompromiss.

Dass die Suche nach Weltkriegsmunition im Wandlitzsee mehr als eine Phantomdebatte ist, belegen die Funde. So listet der Munitionsbergungsdienst zum Jahresende in seiner Bilanz 1858 Pistolen- und Gewehrpatronen auf. 122 Hand- und Gewehrgranaten kamen zum Vorschein, zudem 57 Zündmittel. Sechs Waffen wurden gefunden, daneben fünf Kilogramm Munitionsschrott, eine Stabbrandbombe und auch 29 Granat- und Handgratenzünder.

Insgesamt summieren sich die Funde auf 2108 Teile mit einem Gesamtgewicht von 166 Kilogramm. "So eine Funddichte gibt es selten im Barnim", bestätigte zudem ein Verantwortlicher des Kampfmittelbergungsgungsdienstes.

Dass das Engagement des Landes für Wandlitz nicht als selbstverständlich angenommen werden darf, darüber sind sich die Wandlitzer Politiker bewusst. "Das Engagement geht deutlich über die Pflichtleistungen hinaus", würdigt Bürgermeister Borchert vorab die Leistungen des Landes. Er will beim Neujahrsempfang am Freitagabend in der Wandlitzer Kulturbühne "Goldener Löwe" ausdrücklich darauf hinweisen.

Im vergangenen Jahr 2019 musste wegen der Munitionssuche die Strandbadsaison komplett ausfallen. Außerdem erlitt der Betreiber des Strandrestaurants enorme Einbußen, weil ihm monatelang eine Mauer aus Stroh vor den Wintergarten gestellt wurde, sodass seine Gäste keinen Ausblick auf den See hatten. Kritik gab es, weil für die Munitionssuche nicht die vorhergehenden Wintermonate genutzt wurden.