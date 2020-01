red

Fläming/Berlin Familie Kienow bestehend aus Dirk, Antje, Paul und Emil aus Grubo betreiben seit 2006 im Nebenerwerb mit viel Herz und Liebe die Rinderzucht mit Herefordrindern.

Zur Internationalen Grünen Woche 2020 mit dem Schwerpunkt Robuste Fleischrinder waren sie Teilnehmer der Bundesschau: Schwarz Rot Gold - robust mit einer Kuh und ihrem Kalb zu sehen. Rund 280 Bullen, Kühe und Kälber sowie Färsen der Rassen Dexter, Galloway, Hereford, Higland Cattle, Salers, Welsh Black und Zwergzebu gaben sich im Rahmen der 4. Bundesschau im Tierschauring die Klinke in die Hand.

Der Auftrieb erfolgte nach vielen Spaziergängen und Übungen zu Hause ohne Probleme. Dann kam der Tag der Entscheidung. Eine Gruppe von Hereford Jungkühen mit Kalb wurden durch den Texanischen Richter PJ Budler im Großen Ring der Halle 25 beurteielt und anschließend gerichtet.

Klassensieger in dieser Gruppe wurde Lissi P mit ihrem 1. Kalb dem Bullenkalb Leon, gerade vier Wochen alt von der Herefordzucht Fläming der Familie Kienow. Bei der Gesamtsiegerehrung der Erstplatzierten in allen Altersgruppen "Kuh mit Kalb" wurde es dann spannend. Wie wird der Richter entscheiden? Lissi und Leon waren wieder im Ring und haben sehr gut als Bundesreservesieger, was einen zweiten Platz bedeutet, abgeschnitten.

Zum großen Schaubild mit Preisverleihung im Ring mit allen Bestplatzierten der sieben anwesenden Rinderrassen wurden dann die Schärpen und Medalien durch Eduard Krassa vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg überreicht.

Glücklich und zufrieden ging es wieder nach Hause auf die Weide. Wer Lissi und Leon wieder sehen möchte hat diese Möglichkeit auf der BRALA vom 7. bis 10. Mai in Paaren im Glien oder direkt auf der Weide.