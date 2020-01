MOZ

Bernau (MOZ) Tage der Orientierung stehen für die Grundschüler an, die nach den kommenden Sommerferien auf eine weiterführende Schule wechseln werden, aber auch für künftige Grundschüler. Drei Schulen laden deshalb zu ihren Tagen der offenen Türen ein.

Den Auftakt macht am heutigen Freitag die Oberschule am Rollberg in Bernau, eine offene Ganztagsschule mit Grundschulteil am Neuen Schulweg 10. Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr werden Schülern und Eltern Informationen zu Bildungsangeboten und Einblicken in das Schulleben geboten. So werden unter anderem Ergebnisse der Projektwochen vorgestellt. Schüler sowohl aus dem Grundschul- als auch aus dem Oberschulteil führen kleine Theaterstücke auf, die Fachbereiche informieren über Anforderungen und Projekte In zahlreichen Kabinetten gibt es Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren.

Die Eltern der künftigen Abc-Schützen werden über die Schuleingangsphase und das Angebot des Hortes informiert. Das Kollegium der Schule und viele Schüler beantworten den Gästen gern alle Fragen.

Experimente und Aufführungen

Am Sonnabend geht es im Gymnasium Wandlitz und im Paulus-Praetorius-Gymnasium in Bernau weiter. Das Gymnasium an der Prenzlauer Chaussee 130 in Wandlitz stellt sich von 10 bis 13 Uhr vor. Alle Fachbereiche präsentieren Unterrichtsmaterialien und Schülerarbeiten. Vertreter der Elternsprecherkonferenz und der Förderverein geben im Foyer Auskunft. Wer an einem Laufquiz teilnimmt, kann alle Fachbereiche kennen lernen. Angeboten werden Kurzkonzerte der Musikschule Barnim als enger Kooperationspartner in der Aula, Sportspiele in der Turnhalle, naturwissenschaftliche Experimente und Lerntypentests. Schüler der siebenten Klassen spielen Szenen in spanischer Sprache, Instrumente können ausprobiert werden. Schüler begleiten interessierte Besucher auf ihrem Rundgang. Parkplätze stehen auf dem Hof begrenzt sowie an der B 109 und im Langen Grund zur Verfügung

Ebenfalls am Sonnabend öffnet das Paulus-Praetorius-Gymnasium an der Lohmühlenstraße 26 seine Türen, und zwar von 9 bis 12 Uhr. Wie berichtet, wird die Schulleitung in mehreren Veranstaltungen über die Verfahren zum Übergang in die Jahrgangsstufe 5 (Leistungs- und Begabungsklasse) sowie die Klassenstufe 7 informieren. Daneben werden auch hier Fachlerher, Elternvertreter, Schüler und der Förderverein mit Experimenten und Vorführungen über die Schule informieren.