Barnim/Märkisch-Oderland (MOZ) "Ja, ich will." Bei diesem Satz weiß jeder, um was es geht – die Hochzeitsglocken läuten.

Und weil so eine Hochzeit ein sehr symbolträchtiger Akt ist, legen viele Hochzeitspaare auch Wert auf das richtige Datum für ihre Trauung. Da bieten sich in diesem Jahr zwei Daten besonders an: der 20.02.2020 und der 22.02.2020. Sollte man zumindest meinen, aber wie sieht die Nachfrage für diese beiden Daten denn in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim aus?

Magische Daten nicht im Trend

"Bei uns wird eher im Sommer geheiratet", erklärt Simona Worpus, Standesbeamtin im Amt Falkenberg-Höhe. Für den 20. Februar habe sie bislang einen Termin für eine Trauung, für den 22. noch gar keinen. Das überrascht, aber vielleicht ist das Amt Falkenberg-Höhe ja auch nur eine Ausnahme. Wie steht es denn in Bad Freienwalde? "Für den 20. Februar haben wir zwei Termine", lautet die Auskunft von Gabriele Henning. "Würde so ein besonderes Datum im Sommer liegen, wäre da sicher mehr los."

"Am 20.02. und 22.02. haben wir nicht eine Trauung, dafür aber am 29.02., weil der so selten ist", berichtet Peggy Mix vom Standesamt in Wriezen. Da altert die Ehe ja auch nicht so schnell. Nur alle vier Jahre Hochzeitstag – was man da an Geld für die Geschenke zum Hochzeitstag spart. "Viele wollen doch lieber im Sommer heiraten, weil das Wetter da meist schöner ist", so die Standesbeamtin. Eine Aussage, die von ihrer Kollegin Bianka Trettin aus dem Amt Britz-Chorin-Oderberg bestätigt wird. "Die magischen Daten sind insgesamt nicht mehr so nachgefragt", stellt Trettin fest. "Am 20.02.2002 war die Nachfrage noch deutlich stärker, inzwischen hat sich das wohl etwas entzerrt", so die Beobachtung von Bianka Trettin.

Gegen den Trend stellt sich dagegen das Standesamt Eberswalde. "Sechs Hochzeiten sind für den 20. Februar bereits gebucht", erzählt Stefan Prescher, der Amtsleiter des Bürgermeisterbereichs. Auch der 14. Februar, bekanntlich der Valentinstag, sei mit vier Terminen bereits gut gebucht. Ein Paar möchte sich in Eberswalde auch am 29. Februar das Jawort geben. Bereits zum zweiten Mal nutzen zwei Männer aus der Gemeinde Schorfheide ein besonderes Datum. Am 20.02.2002 hätten sie ihre Lebensgemeinschaft eintragen lassen, am 20.02.2020 werden sie nun heiraten, erzählt der Standesbeamte Dirk Lukat.

Die Standesämter der Ämter Barnim-Oderbruch und Joachimsthal waren gestern nicht zu erreichen.