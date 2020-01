Ulrike Gawande

Neuruppin/Kyritz (MOZ) "Nach einem Gespräch mit einem 18-Jährigen, den der Inhalt des Buches ‚Deutsches Haus’ von Annette Hess noch lange nach dem Lesen beschäftigt hatte, entstand der Gedanke, die Autorin zu einer Lesung nach Neuruppin zu holen", berichtet Jana Kolar-Voigt von der Fontane-Buchhandlung in Neuruppin.

Das hat geklappt, so dass Annette Hess am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr im Stadtgarten aus ihrem Debütroman lesen wird. "Nachdem Geschichtslehrer des Evangelischen Gymnasiums mit 50 Schülern kommen wollten, war die Veranstaltung eigentlich ausverkauft", berichtet Jana Kolar-Voigt. "Wir haben nun mit der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin einen großzügigen Sponsor gefunden, der uns kurzfristig einen Umzug in den Stadtgarten ermöglicht hat, so dass mehr Gäste die Lesung verfolgen können." Mit der Lesung soll die Erinnerung an die deutsche Vergangenheit wachgehalten werden, hofft Kolar-Voigt, sowohl was die Zeit des Nationalsozialismus und die Judenverfolgung an sich betrifft, als auch den Umgang mit den Verbrechen in der Nachkriegszeit.

Ein eindringliches Buch

Annette Hess, die vor allem durch die Drehbücher für die Fernsehserien "Weißensee" und "Ku´damm 56" sowie "Ku´damm 59" bekannt geworden ist, hat mit ihrem Roman ein eindringliches Werk geschaffen. Hauptperson des Buches ist Eva, eine junge Frau, die 1963 in Frankfurt eher zufällig als Übersetzerin für die Zeugenaussagen in den Auschwitz-Prozessen engagiert wird. Doch es vergehen viele Seiten, bis erstmals der Name des Vernichtungslagers, das Eva nicht kannte, fällt. Viel mehr erlebt der Leser die Diskrepanz zwischen dem scheinbar bürgerlich intakten Leben der jungen Frau und den Erlebnissen der Zeugen – eng am Originalton gehalten –, die Eva verstören und ihr Leben verändern. Seite für Seite ist mehr von der Zerrissenheit der Hauptperson zu spüren, deren Eltern nicht mit ihr über die Zeit des Nationalsozialismus sprechen wollen, und die doch so viele Fragen hat. Doch Eva wächst am Prozess und befreit sich auch als Frau aus den damaligen Zwängen, so dass das Buch auch ein Emanzipationsroman ist. Hess macht Geschichte erfahrbar. Eine spannende Rahmenhandlung rundet das Werk ab.

Schüler, Azubis und Studenten zahlen drei Euro Eintritt, das reguläre Ticket kostet zehn Euro. Anmeldungen sind unter 033912297 möglich, spontane Besucher sind ebenso willkommen.

Am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr, liest Annette Hess zudem im Möbelhaus Wagnitz in Kyritz. Karten zu 12 Euro gibt es unter www.reservix.de