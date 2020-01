Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Der Dichter Christian Morgenstern, der ein halbes Jahr lang im Sanatorium des damaligen Bad Birkenwerder wegen Tuberkulose behandelt wurde, wäre im nächsten Jahr 150 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum hat die SPD zum Anlass genommen, den Autor zu würdigen. Sie schlägt vor zu prüfen, ob im Bahnhofsgebäude das Gedicht "Das Huhn" an deutlich sichtbarer Stelle in Form einer Inschrift, eines Graffito oder einer bildlichen Darstellung in ähnlich künstlerisch ansprechender Weise angebracht werden kann. Der Bahnhof in Birkenwerder war für Morgenstern die Anregung für dieses Gedicht.

Dieser Vorschlag wurde im Sozialausschuss und auch im Ortsentwicklungsausschuss wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber auch kontrovers diskutiert. Vielfach wurde das vorgeschlagene Gedicht als ungeeignet bezeichnet. Am Ende einigten sich beide Ausschüsse darauf, der Verwaltung einen Prüfauftrag zu geben. Sie soll klären, ob es überhaupt möglich ist, im Bahnhofsgebäude oder im Umfeld ein Gedicht von Christian Morgenstern zu präsentieren. Welches es sein soll, wird geklärt, wenn das Projekt umgesetzt werden kann. Die Diskussion dazu soll im Kulturbeirat und im Sozialausschuss geführt werden.

An der Fassade der heutigen Asklepios Klinik wird bereits mit einer kleinen Gedenktafel an den berühmten Dichter erinnert.