Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Früher mussten angehende Physiotherapeuten ihre Ausbildung aus eigener Tasche finanzieren. Die Ruppiner Kliniken mit der Medizinischen Bildungsakademie Neuruppin (MBN) in Gildenhall, die zur Pro Klinik Holding gehört, waren dann eine der ersten Schulen, an der kein Schulgeld mehr bezahlt werden musste.

Gehalt für Azubis

Jetzt bekommen die Physiotherapeuten während ihrer dreijährigen Lehre, die mit einem Staatsexamen abschließt, sogar ein Ausbildungsentgelt bezahlt. Möglich macht dies das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, berichtet Klinik-Pressesprecherin Verena Clasen. "Damit sind wir vorn mit dabei und können die Attraktivität des Standortes noch steigern." So sollen Schüler mit bestehenden Verträgen sogar rückwirkend zum 1. Januar 2019 eine Vergütung erhalten, berichtet sie. 1 015 Euro gibt es monatlich im ersten Jahr. In den weiteren Jahren steigert sich die Summe erst um 60, dann noch einmal um 100 Euro.

Große Konkurrenz

Doch die Konkurrenz ist groß. Deutschlandweit gibt es 258 Schulen für Physiotherapie, davon liegen neun in Berlin und sechs in Brandenburg, berichtet Marco Liebsch, Leiter der Physiotherapie in den Ruppiner Kliniken mit 40 Mitarbeitern. "Unser Faustpfand ist jetzt das Entgelt für die Azubis." 45 Prozent der Fachkräfte wurden bereits in den eigenen Reihen ausgebildet. "Der Fachkräftemangel ist gigantisch", weiß auch Oliver Hacker, MBN-Schulleiter für Physiotherapie. Sogar aus Bayern kommen es Anfragen. 55 Plätze gibt es insgesamt. Jährlich trudeln rund 100 Bewerbungen auf die mehr als 20 Plätze ein. Aber nicht alle schließen die anspruchsvolle Lehre ab. Die Gründe dafür seien nicht immer die Komplexität der Ausbildung, sondern vor allem das fehlende Geld gewesen, sagt der Schulleiter.

Er selbst, der Physiotherapeut und studierter Medizinpädagoge ist, sieht sich in erster Linie nicht als Lehrer, sondern als Wegbegleiter. "Wir kennen die Stolpersteine, die wir präventiv umgehen wollen. Schließlich bilden wir unsere Zukunft aus." In den Kliniken gehören die Physiotherapeuten zum festen Stamm des multiprofessionellen Teams. "Das Spektrum reicht vom Einsatz beim Babyschwimmen über die Intensivmedizin bis zur Geriatrie. Jeder Therapeut kann seine Kernkompetenz ausspielen", ist Marco Liebsch überzeugt.

"Wir haben hier wie in einem großen Dorf alle Bereiche am Standort, auch die Psychiatrie und die Somatik", bestätigt Andreas Brandts, kommissarische Pflegedirektorin. Insgesamt 750 Pflegekräfte sind an den Kliniken beschäftigt. Zweimal im Jahr beginnen an der MBN Kurse, in denen weitere Fachkräfte ausgebildet werden. "90 Prozent der Absolventen bleiben", freut sie sich. Doch die Anzahl der Bewerbungen sei zu gering, bedauert sie, obwohl die Azubis rund 100 Euro mehr als angehende Physiotherapeuten verdienen.

Ausbildung wird umstrukturiert

Sven Stahl, Schulleiter am Fachbereich Pflege, hat aktuell viel zu tun, da die Ausbildung in der Pflege umstrukturiert wird. Seit dem 1. Januar gibt es nur noch eine generalisierte Ausbildung, welche die bis dato separaten Bereiche Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege zusammenfasst. An der MBN in Gildenhall sollen im Oktober die ersten beiden Ausbildungsklassen mit je 24 Schülern zu Pflegefachkräften beginnen.

"Bis dahin haben wir noch ein bisschen Arbeit", berichtet Stahl, da die praktische Ausbildung angepasst werden muss. "Wir sind zuversichtlich, das gut auf die Beine zu stellen." Die Pflege sei ein zukunftssicheres Tätigkeitsfeld. Insgesamt 160 Plätze hat die MBN in diesem Bereich. Die Auszubildenden, die zwischen 16 Jahren und Mitte 40 sind, kommen hauptsächlich aus der Region. Wer noch nicht sicher sei, ob dieser Bereich der richtige für ihn ist, für den gibt es die Möglichkeit, ein mehrwöchiges Praktikum zu absolvieren, lädt Andrea Brandts ein.

Alternativ gibt es eine einjährige Krankenpflege-Helferausbildung, die in die dreijährige generalisierte Ausbildung münden kann. Kursbeginn ist im April.