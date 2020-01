Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Beim Prignitzexpress (RE 6) kommt es in den kommenden Wochen wegen Schienenerneuerungsarbeiten und der Auswechslung von Weichengroßteilen in Falkensee zu Veränderungen im Fahrplan.

Eine erste Einschränkung erwartet die Reisenden in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar in der Zeit von 22.15 bis 2.30 Uhr. So wird der Zug mit der Ankunftszeit 23.36 Uhr in Neuruppin-West ab Berlin-Spandau über Dallgow nach Hennigsdorf umgeleitet. Die Halte von Albrechtshof bis Finkenkrug entfallen daher. Die nachfolgende Verbindung mit der Ankunftszeit 0.38 Uhr in Neuruppin-West fährt bis zu acht Minuten später ab Spandau. Auch dieser Zug wird umgeleitet.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar fallen von 22.30 bis 2.45 Uhr die Züge zwischen Spandau und Berlin-Gesundbrunnnen aus. Ersatzweise sollen S-Bahnen genutzt werden. Vom 18. Februar bis 24. März wird der RE 6 erneut umgeleitet. Die Halte in Falkensee, Spandau und Jungfernheide entfallen, da Schienen zwischen Falkensee und Spandau erneuert werden. Zwischen Hennigsdorf und Spandau wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.