Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch ist etwas Zeit, um das T-Shirt mit der originalen Unterschrift von Schlagerstar Jürgen Drews zu bekommen. Die Versteigerung läuft noch bis zum Wochenende.

Am Donnerstagabend lag das Höchstgebot weiterhin bei 176 Euro – so wie am Vortag. Da geht bestimmt noch etwas. Das Geld kommt der Jugendfeuerwehr in Eisenhüttenstadt zugute. Initiator der Aktion ist Stefan Reschke, der auch Veranstalter des Hütte-Konzert-Sommers ist.