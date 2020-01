Udo Plate

Strausberg (MOZ) Das Hallenmaster 2020 des Fußballkreises Ostbrandenburg wirft am Sonnabend mit den beiden Qualifikationsturnieren erste Schatten voraus. Ab 10 Uhr ermitteln in der Strausberger Oberstufensporthalle, Wriezener Straße 28e, die Kreisklasseteams in Turnierform ihren Vertreter für das am 8. Februar an gleicher Stelle stattfindende Hallenmaster.

An den Start gehen die zweiten Vertretungen von Lokomotive Frankfurt, Blau-Weiß Markendorf und Borussia Fürstenwalde. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die SG Trebnitz/Heinersdorf, Golzower SV, Polizei SV Frankfurt, Kickers Trebus und dem VfB Steinhöfel. Ab 15 Uhr haben die Kreisliga-Fußballer ihren Hallenauftritt. Den Sprung zum Master nehmen die Akteure des Strausberger Vorstadtklubs FC Herrensee, TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf, SG Rot-Weiß Neuenhagen, SG Borussia Fürstenwalde, Rot-Weiß Reitwein und der Spielgemeinschaft Sachsendorf/Dolgelin ins Visier. Bereits qualifiziert für das Master am 8. Februar sind die Fußballer der Kreisoberligateams vom 1. FC Frankfurt II, FV Erkner II, Fußballclub Neuenhagen und FC Lokomotive Frankfurt.

"Es sind Mannschaften am Start, die bestimmt für die eine oder andere Überraschung sorgen", freut sich Bernd Miserius, Vizechef des Kreisverbandes auf die Quali-Turniere.