Volkmar Ernst

Ortsmarke (MOZ) Ein Schnappschuss ist nur ein Augenblick, eine Momentaufnahme. Die Schüler, die an dem von der DKB-Stiftung für kulturelle Bildung und Nachwuchsförderung in Zusammenarbeit mit vier Schulen initiierten Projekt Hidden Places teilgenommen haben, wissen das. Sie haben ebenso erfahren, dass Technik, in dem Fall eine Kamera, nicht alles kann und ohne den Menschen schon gar nichts. Die Aufgabe war, nach verlorenen Orten in der Region zu suchen und sie in Szene zu setzen, ihnen einen Seele einzuhauchen. Die Schüler, die die Aufgabe am besten umgesetzt haben, wurden am Mittwoch auf Schloss Liebenberg ausgezeichnet.

Zwei Preiskategorien gab es. Beim "Besten Finalbild" konnte sich Michelle Fronzek aus der "Oberschule am Rhin in Fehrbellin" den ersten Platz sichern, gefolgt von Matz Schuldt von der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee und Jona Giese von der Fehrbelliner Bildungseinrichtung. Zusätzlich konnte sich Jona Giese auch in der zweiten Kategorie, der besten Bildstrecke, durchsetzen und sich den Preis dafür sichern.

Eigene Standpunkte sind gefragt

Insgesamt hatten die Schüler 615 Fotos gemacht. Doch bestand die Aufgabe nicht darin, den Moment festzuhalten. Vielmehr ging es um die Wahrnehmung, was der Ort ausstrahlt, also warum er so besonders ist. Durch eine bestimmte Perspektive kann diese Wahrnehmung im Bild festgehalten und damit dazu Position bezogen werden. Daran schloss sich das Gestalten an, also festzustellen, wie sich durch die Veränderung der Perspektive auch die Wahrnehmung verändert. Der Fokus wird bewusst gewählt, um zu zeigen, was wichtig und was unwichitg ist. Doch damit war das Projekt noch längst nicht abgeschlossen, die Schüler mussten selbst wählen, welche Bilder ihre Favoriten sind, und diese Wahl auch gegenüber den Mitbewerbern verteidigen wie ebenso deren Arbeiten einschätzen. Der dritte Aspekt des Projektes war der Bau der Lichtkästen in der Inklusionswerkstatt auf Gut Liebenberg. Auch diese Herausforderung meisterten die Jugendlichen. Dazu gehörte zum einen der Umgang mit Holz, Nagel, Bohner und Hammer, zum anderen der mit den Hörgeschädigten in der Werkstatt.

"Leider ist es so, dass es immer nur maximal drei Preisträger geben kann. Aber vielleicht sollten wir das nächste Mal einfach allen einen Preis geben, gratulierte die Fotografin Kathrin Karras aus Grüneberg, die das Projekt begleitet hat.