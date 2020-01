Anett Zimmermann

Jahnsfelde (MOZ) Unabhängig von der ersten gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Müncheberg am vergangenen Freitag in der Stadtpfarrkirche St. Marien wird es im Ortsteil Jahnsfelde in gewohnter Weise auch eine eigene Veranstaltung dieser Art geben.

Darüber informierte Ortswehrführer Wolfgang Stenzel. "Die Kameraden wünschen das so, um offen über das Jahr 2019 von mir Rechenschaft zu erhalten und über die Arbeit der Feurwehr im Ort zu diskutieren", erklärte er. Termin sei der 14. Februar um 19 Uhr in der Alten Dorfschule. Zur Jahreshauptversammlung in Müncheberg seien auch nur sieben Mitglieder aus Jahnsfelde dabei gewesen.

Kritik kam derweil im Ortsbeirat Trebnitz auf. Vor allem älteren Kameraden sei die Fahrt nach Müncheberg zu anstrengend, hieß es. Henry Elsner, Mitglied des Gremiums und Ortswehrführer, verwies darauf, dass es am 14. Februar einen gemeinsamen Jahresrückblick in Trebnitz geben werde. Auf die gemeinsame Jahreshauptversammlung in Müncheberg hätten sich der Stadtbrandmeister und die Ortswehrführer verständigt. "Wir wollten es probieren", so Elsner und sprach von einer gelungenen Veranstaltung. Trebnitz sei mit zehn Teilnehmern vertreten gewesen. "Wir haben uns allerdings noch nicht weiter ausgetauscht." Eine Bürgerin bezeichnete das Ansinnen der Stadt, als Ganzes auch im Bereich der Feuerwehren zu agieren, als nachvollziehbar.