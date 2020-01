Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigt gerade in der Uckermark ihre Wirkung: Bundespolizisten sind nicht mehr nur im 30-Kilometer-Hinterland im Einsatz, sondern wieder deutlich sichtbar an den ehemaligen Grenzübergängen. Das war lange Zeit politisch nicht gewollt.

Doch es gibt auch jetzt keine Dauerkontrollen, sondern gezielte Schwerpunktfahndungen. Sogar mit Hubschrauberunterstützung werden in Windeseile Kontrollstellen aufgebaut, um den Druck auf illegale Einreise, Straftäter und kriminelle Machenschaften aller Art zu erhöhen. Es geht vor allem um Menschen, die hier keine Aufenthaltsberechtigung haben, schon einmal zurückgewiesen oder abgeschoben wurden, aber immer wieder unerlaubt nach Deutschland kommen.

Die Zahlen sprechen für sich: Seit Einführung der verschärften Kontrollen am 10. November sind allein an der deutsch-polnischen Binnengrenze im Land Brandenburg rund 62 000 Menschen kontrolliert worden. Dabei gab es etwa 500 Fahndungstreffer. Die Bundespolizisten stellten in 175 Fällen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Gleich 46-mal wurden bestehende Haftbefehle vollstreckt. Auch Betäubungsmittel und Waffen kamen zum Vorschein. Die Beamten verfolgten gestohlene Fahrzeuge und fischten geklaute Fahrräder heraus.

Die Luft-Einsätze sind schnell und wirkungsvoll: Sie dauern vielleicht eine Stunde, dann ist der Hubschrauber wieder weg. Und die verstärkten Grenzkontrollen werden gerade von der Bevölkerung in der Uckermark offenbar positiv aufgenommen, gab es doch in der Vergangenheit heftigste öffentliche Diskussionen zur Grenzkriminalität durch einen geradezu rabiaten Diebstahl von Privatautos, Firmenfahrzeugen und teuren Landmaschinen.

"Wir kontrollieren querbeet vom Pendler über Rentner bis hin zum Touristen", berichtet Polizeihauptkommissar Kai Ruddies von der Bundespolizeiinspektion Angermünde. "Die Leute freuen sich, dass wir auch wieder an der Grenzlinie stehen." Rund ein Drittel aller brandenburgischen Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet gehen auf die Angermünder Inspektion zurück. Die Beamten sind in Uniform wie auch in zivil, in Streifenwagen und Zügen und eben mit Luftunterstützung unterwegs.

Gezielte Zurückweisung

Auch in Zukunft wird die Bundespolizei ähnliche Einsätze durchführen. Es geht vor allem um Drittstaatsangehörige, die für die Einreise in das Schengengebiet einen Aufenthaltstitel benötigen oder gegen die eine Wiedereinreisesperre besteht. Die Beamten sollen schon an der Grenze solche Einreiseversuche stoppen. Man nennt es Zurückweisung. Aber auch europäische und nationale Haftbefehle können sofort vollstreckt werden.