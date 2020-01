MOZ

Bernau (MOZ) Massive Baumfällungen am Bahndamm in Bernau an der B2 in Höhe der alten Polizei haben für großen Unmut bei Anwohnern geführt.

Es handelt sich dabei um Arbeiten, die nicht im Zusammenhang mit dem Bau der Ladestraße stehen, sondern auf der Seite des Bahndamms zur Breitscheidstraße ausgeführt werden. Wie die Bahn auf Nachfrage informierte, handelt es sich dabei um Maßnahmen, die durch die Baumkontrolleure aufgenommen und festgelegt worden waren. Die Fällungen seien durch die untere Naturschutzbehörde genehmigt worden.