Uwe Werner

Templin Radcross-Spezialist Jörn Wiegner vom SV Lokomotive Templin hat in der laufenden Saison in seiner Seniorenklasse in fast allen Rennen deutliche Achtungszeichen gesetzt. "Sowohl im Stevens- als auch im Deutschland-Cup war er bei fast allen Rennen unter den Top-Ten zu finden. Insgesamt konnte er in diesem Cross-Winter zehn Siege, fünf zweite und fünf dritte Plätze feiern – Hut ab", meinte Lok-Betreuer Klaus Fermum zu "dieser wahrlich stolzen Bilanz". Selbst seine ärgsten Konkurrenten hätten ihm große Anerkennung gezollt, sagt Fermum.

Der Stevens-Cup der Radcrosser gilt nach dem Deutschland- Cup als zweitwichtigste Rennserie. Insgesamt standen seit dem Herbst des vergangenen Jahres elf Wettkämpfe auf dem Programm. Der Finallauf fand letzten Sonntag in Hamburg-Buchholz statt. Hier belegte Jörn Wiegner hinter dem Lokalmatadoren Armin Reible (aktueller Deutscher Meister und Europameister) den 2. Platz.

Die Goldmedaille, das gelbe Trikot und ein toller Pokal waren der Lohn für den Gesamtsieg in der Serie 2019/20.

Zehnter beim DM-Rennen

Bereits in den vergangenen Jahren gehörte Lok-Sportler Jörn Wiegner beim Stevens-Cup zu den Besten in der Seniorenklasse. 2017/18 errang er bereits einmal den Gesamtsieg, im Vorjahr wurde er Zweiter in der Gesamtwertung. "Irgendwie war zum Ende der Saison bei ihm aber auch diesmal ein wenig die Luft raus. Schwere Beine und ein nicht so guter Tag machten ihm zu schaffen", schätzte Klaus Fermum ein. Denn wenn Jörn Wiegner vor knapp zwei Wochen in Topform bei der Deutschen Meisterschaft an den Start hätte gehen können, wäre er bestimmt ganz weit vorn dabei gewesen.

"Er muss sich für den zehnten Platz nun aber absolut nicht schämen – auch wenn er zunächst ein wenig den Kopf hängen ließ", sagte der Lok-Betreuer.