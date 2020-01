Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Vorsatz oder Fahrlässigkeit? Diese Frage hatte nun das Amtsgericht zu klären. Dabei ging es in dieser Woche um einen schweren Unfall, der sich im Sommer vergangenen Jahres ereignet hatte. Dabei hatte eine Frau Leib und Leben anderer gefährdet, weil sie vorsätzlich in den Straßenverkehr eingegriffen hatte. So lautete zumindest die Anklage. "Völlig übermüdet befuhr sie die B168 bei Prötzel, schlief am Steuer ein und stieß mit einem Pkw zusammen", verlas die Staatsanwältin die Anklageschrift. Es entstanden am entgegenkommenden Fahrzeug, das auf der am Rand bewaldeten und mit Leitplanken versehenen Straße nicht mehr ausweichen konnte, rund 15 000 Euro Schaden.

"Ich kann nicht sagen, wie es zu dem Unfall gekommen ist", beteuerte die Angeklagte zunächst. Sie sei von der Arbeit gekommen, eine Schicht, die sie sonst nicht hatte und für die sie um vier Uhr morgens aufstehen musste, wie die 59-Jährige berichtete. Sie sei zwischendurch noch zum Bäcker gefahren, übermüdet sei sie nicht gewesen. Vehement wehrte sie sich gegen den Vorwurf, am Steuer eingeschlafen zu sein. "Doch wie sonst lässt sich der Unfall erklären?", insistierte der Richter. Und hielt ihr den Bericht der Polizei vor, in dem sie gegenüber den Beamten angeben hatte, eingeschlafen zu sein. "Das ist so nicht richtig", beteuerte die Frau.

Lange stritten die am Verfahren Beteiligten in der Verhandlung über Formulierungen. Bis der Richter mit einem entschiedenen "das ist doch Wortklauberei" die Diskussion beendete.

Zumal beide vernommenen Polizisten, die den Unfall im vergangenen Sommer aufnahmen, aussagten, die Angeklagte hätte angegeben, eingeschlafen zu sein. "Sie zeigte, wie ihr immer wieder der Kopf weggeknickt sei", erinnerte sich der erste Zeuge. "Sie konnte nicht sagen, wie der Unfall passiert ist und ist erst durch den Knall aufgewacht." Da war sie schon auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte mit einem Ehepaar, das in seinem Opel die Strecke am Vormittag in Richtung Berlin befuhr.

Die Unfallstelle sei sehr unübersichtlich im Bereich einer S-Kurve gewesen, berichtete der zweite Beamte nun vor Gericht. Auch er sagte als Zeuge aus und berichtete, die Frau hätte ihm gesagt, sie sei in den Gegenverkehr gekommen, weil sie eingeschlafen sei. "Wie kommt denn der Begriff Sekundenschlaf in den Bericht?", hakte der Richter noch einmal nach. "Das ist die Bewertung aller Informationen, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte", so der Polizeiobermeister, der den Bericht verfasst hatte. Auch hätten die anderen Unfallbeteiligten ausgesagt, dass die Frau am Steuer eingeschlafen sei.

Nach einer Unterbrechung sagte der Anwalt der Angeklagten, seine Mandantin könne nun nicht mehr ganz ausschließen, dass es sich so zugetragen habe. In der Hoffnung, es nach Hause zu schaffen, sei sie weiter gefahren. Mit einer Geldstrafe – 45 Tagessätze á 20 Euro – und einem viermonatigen Fahrverbot ahndete das Gericht die zum Unfallzeitpunkt übermüdete Verkehrsteilnehmerin wegen des fahrlässigen Eingriffs in den Straßenverkehr. Und mahnenden Worten für die in Tränen aufgelöste Angeklagte.