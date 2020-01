Wilfried Hohmann

Müllrose Am Sonntag kommt es um 16 Uhr in der Müllroser Schlaubetal-Halle zur Halbfinalpaarung im Kreispokal zwischen der 2. Männermannschaft der HSG Schlaubetal-Odervorland und der 2. Mannschaft des HSV Müncheberg/Buckow.

Spannung ergibt sich vor allem aus der gegenwärtigen Tabellensituation in der Kreisliga, wo die Gastgeber mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Müncheberger auf Rang 3 platziert sind. Beide Mannschaften sind so etwas wie die "Wundertüten" der Liga. Während die Müllroser in der bisherigen Saison in Müncheberg mit 39:22 gewinnen konnten, unterlagen sie anschließend zweimal dem HSC 2000 Frankfurt, der BSG Pneumant Fürstenwalde und Rot-Weiß Friedland.

Legt man die bisherige Saison für die Halbfinalpaarung zugrunde, lässt sich für den Sonntag ein Favorit für dieses Spiel kaum ausmachen, auch wenn man einen Vorteil bei den Müllrosern wegen des Auswärtssieges in Müncheberg sehen könnte. Dieser datiert jedoch aus dem Oktober des vergangenen Jahres, als sich die Schlaubetaler als Tabellenführer in einem spielerischen Hoch befanden. Natürlich werden die Gastgeber alles versuchen, um mit einem Sieg gegen den HSV in das Pokalfinale einzuziehen. Dort würde man dann auf den Sieger der zweiten Halbfinalpaarung zwischen der BSG Pneumant Fürstenwalde und dem SSV Rot-Weiß Friedland treffen, die erst am 9. Februar ausgetragen wird.

C-Jugend in Neuenhagen

Während der Ausgang bei den Männern offen sein dürfte, ist die männliche C-Jugend-Mannschaft der HSG am Tag zuvor ab 10 Uhr zuvor im gleichen Wettbewerb beim Neuenhagener HC krasser Außenseiter. Das Liga-Heimspiel hatten die Müllroser mit 18:42 deutlich verloren.