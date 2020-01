Motorkettensägenlehrgang mit Forstingenieur Erich Erdmann aus G 19. Januar 2020 Kursteilnehmer Lars Brose überprüft die anliegende Kettenspannung auf der Führungschiene (Kettensägenschwert). Motorkettensägenlehrgang mit Forstingenieur Erich Erdmann aus Guben - Teilnehmerschulung in Schubels Gasthaus in Göhlen und praktisches Arbeiten in einem Waldstück am Göhlensee. © Foto: Gerrit Freitag

Motorkettensägenlehrgang mit Forstingenieur Erich Erdmann aus G 19. Januar 2020 Für das Spannen der Kette wird ein Steckschlüssel benötigt. Motorkettensägenlehrgang mit Forstingenieur Erich Erdmann aus Guben - Teilnehmerschulung in Schubels Gasthaus in Göhlen und praktisches Arbeiten in einem Waldstück am Göhlensee. © Foto: Gerrit Freitag

Motorkettensägenlehrgang mit Forstingenieur Erich Erdmann aus G 19. Januar 2020 Erich Erdmann demonstriert den Einsatz eines Fällhebers. Motorkettensägenlehrgang mit Forstingenieur Erich Erdmann aus Guben - Teilnehmerschulung in Schubels Gasthaus in Göhlen und praktisches Arbeiten in einem Waldstück am Göhlensee. © Foto: Gerrit Freitag

Zwei Tage rund um die Motorsäge: Erich Erdmann aus Guben zeigt am Laptop seine vielen Einsatzorte als Kursleiter in ganz Norddeutschland (oben). Kursteilnehmer Lars Brose überprüft die Kettenspannung auf der Führungschiene der Säge (rechts). Gestartet wird die Motorsäge mittels Seilzug (kleines Bild, links). Erich Erdmann demonstriert in einem Waldstück bei Göhlen den Einsatz eines Fällhebers (kleines Bild, rechts). Für das Spannen der Kette wird ein Steckschlüssel benötigt (unten). © Foto: Gerrit Freitag

Der erste Baum: Juliane Wittgen nimmt am Motorkettensägenkurs von Erich Erdmann (l.) teil. Zum Unterricht geht es in den Wald bei Göhlen im Amt Neuzelle. © Foto: Gerrit Freitag

Janet Neiser

Göhlen (MOZ) Wir heizen noch mit Holz. Ich will meinen Mann einfach unterstützen", erklärt Juliane Wittgen aus Kieselwitz und fügt hinzu: "Und zwar richtig!" Richtig, bedeutet in diesem Fall, die 35-Jährige möchte nicht nur das Holz auf den Anhänger stapeln, sondern sie will die Ernte auch einfahren. Sprich, sie möchte mit der Motorkettensäge in den Wald ziehen und Holz machen. Aus diesem Grund sitzt Juliane Wittgen an jenem Wochenende in der Gaststätte Schubel in dem Dörfchen Göhlen im Amt Neuzelle und drückt die Schulbank. Ihr Ziel: der Motorkettensägenschein. Der berechtigt sie zum Holzsägen im Wald und gibt ihr auch die notwendige Sicherheit.

Denn so eine Kettensäge kann zur tödlichen Waffe werden. Ihr Mann habe zwar versucht, ihr das alles zu erklären, aber so wirklich gefruchtet haben diese Versuche eben doch nicht. "Hier machen das Profis", sagt sie und zeigt sich in der Pause zufrieden mit dem bereits Gelernten. "Doch, es macht Spaß, wir sind gerade bei den Fällarten", sagt sie, während die Männer, die an diesem Tag in der Überzahl sind, vor der Tür eine Zigarette rauchen.

In ganz Norddeutschland gefragt

Erich Erdmann, der Motorkettensägenmeister und Kursleiter, erklärt derweil, warum so ein Motorsägenschein Pflicht ist. Auf dem Privatgrundstück könne theoretisch jeder auch ohne Schein und auf eigene Gefahr die Säge zum Kreischen bringen. Aber sobald es in den Wald geht, ob in den eigenen oder einen fremden, da sei ein Motorsägenschein Vorschrift. "Da ist Fachkunde gefragt", betont Erdmann. "Ansonsten erlischt auch der Versicherungsschutz." Feuerwehrleute würden beispielsweise oft mit Motorkettensägen arbeiten müssen. "Jeder, der damit zum Einsatz kommt, braucht eine Berechtigung", weiß Erdmann. Und so verwundert es keinen, dass an diesem Tag auch Feuerwehrleute zu seinen 17.Schülern gehören. Meistens bezahle die Wehr den Lehrgang, weiß der Kursleiter. "Und wenn eine Wehr ausbildet, wollen es andere auch." Die Gemeinden würden das meist unterstützen.

Erich Erdmann ist voll in seinem Element. Gemeinsam mit seiner Kurs- und Lebenspartnerin "Frau Römer" – wie er sie nennt – bietet er den Zwei-Tage-Grundlehrgang zum Umgang mit der Motorsäge nebenberuflich an. An dessen Ende gibt es einen Motorsägenführerpass. "Wir sind im gesamten nördlichen Raum unterwegs", berichtet er nicht ohne Stolz und zeigt auf seinem Laptop eine Karte mit den bisherigen Schulungsorten. Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und natürlich Brandenburg – die zwei kommen unter dem Namen Forstconsulting Erdmann tatsächlich rum. Die Nachfrage ist da, die nächsten Kurse sind schon geplant.

"Offensichtlich gibt es wenige Anbieter", sagt Erdmann, der lange in Eisenhüttenstadt gewohnt hat, aber mittlerweile mit seiner Partnerin in Guben seine Lebensbasis hat. "Unser Vorteil ist, wir fahren zu den Leuten hin, vor allem auch an Wochenenden", betont er. Und er bringt die Sägen und die Schutzausrüstungen mit, so wie es mittlerweile vorgeschrieben ist. In der Regel würden solche Schulungen an festen Orten und unter der Woche stattfinden.

Und warum bieten die zwei das trotz des Erfolgs nur nebenberuflich an? Unter anderem weil es ein Saisonangebot ist, und diese Saison geht von Oktober bis April. "Leben kann ich davon nicht", sagt der Forstingenieur, der einst als Holzfäller angefangen hat und hauptberuflich beim Sicherheitsdienst in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt arbeitet. "Ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht", schwärmt der 60-Jährige.

Federn oder vielmehr Finger lassen musste er durch seine Leidenschaft auch schon. Zwei an der linken Hand wurden ihm bei einer Ausbildung durch eine von einem Schüler nicht korrekt eingesetzte Motorsäge abgetrennt. Sie sind zwar wieder dran, aber Erdmann betont: "Das kann schon gefährlich werden." Immerhin liege die Kettengeschwindigkeit bei bis zu 14.000 Umdrehungen. "Das sind bis zu 16 Meter pro Sekunde!" Die Schwertspitze sollte man bis auf Ausnahmen nicht einsetzen, ansonsten fliegt einem die Säge, die zwischen acht und 15.Kilo wiegt, um die Ohren. Das zeigen auch die Videosequenzen, die Erdmann seinen Schulungsteilnehmern mitgebracht hat. "Es gibt immer wieder Todesfälle durch Motorsägen", weiß er. "Viele unterschätzen die hohe Geschwindigkeit." Eine Schutzausrüstung ist Pflicht.

Aber es geht nicht nur um die Handhabung der Säge, sondern auch um die Bäume. "Die sollen schließlich in eine bestimmte Richtung fallen", sagt er und fährt fort: "Starke Bäume zu fällen, ist leichter". Die würden kontrollierter fallen, weil der Sägevorgang länger dauere. Das bekommen die 17 Teilnehmer in Göhlen einen Tag später mit. Da steht nämlich der praktische Teil an: Die Sägen beginnen zu kreischen, die Sägespäne fliegt. Auch bei Juliane Wittgen, die in dem privaten Waldstück, das von einem Teilnehmer zur Verfügung gestellt wurde, ihren ersten Baum erfolgreich zu Fall bringt. "Frauen gehen sachlicher mit der Säge um", betont Erich Erdmann. "Die fragen vorher so viel, bis sie es verstehen und sie schauen sich alles genau an." Zu Unfällen kommt es diesmal nicht und am Ende erhalten alle ihren Sägenschein.

Nächste Schulung unter anderem in Steinsdorf, Anfang April, Informationen unter Tel. 0151.16593295