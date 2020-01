Blick in den Innenhof: Seit Anfang der 1990er-Jahre lagen die Ferdinandshöfe brach. Jetzt entstehen in dem früheren Brauereikomplex 130 Wohneinheiten. Dazu ist im alten Kesselhaus Platz für einen Shop. © Foto: Heinz Köhler

Arbeiter bringen den Außenputz an eine Fassade auf. Bis zu 30 Mann sind täglich auf der Baustelle. Die Bauarbeiten in dem denkmalgeschützten Komplex begannen 2017 und brachten aufgrund der maroden Bausubstanz viele Überraschungen mit sich. © Foto: Heinz Köhler

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch wird in den Ferdi-nandshöfen verputzt, gefliest, gemalert. Arbeiter verdichten die für den Fernwärmeanschluss ausgehobenen Gräben. Daneben bringt ein Maurer Fenster auf Maß. Und über allem bewegt ein Kranausleger passgenau Baumaterial von A nach B. "Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit geht es dem Ende entgegen, das können Sie so schreiben", sagt Bauherr Steven Uckermann beim Vor-Ort-Termin. Der Geschäftsführer der energiewohnen GmbH und mit ihm die rund 30 Mann, die täglich auf der Baustelle arbeiten, schwenken auf die Zielgerade ein.

Internetseite ab März online

In wenigen Wochen soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. "Die Häuser 3, 4 und 8 werden wir zum Sommersemester, also ab April vermieten", berichtet der Investor. Bereits ab März werde die Internetseite online gehen, auf der sich die Appartements reservieren und anmieten lassen. 90 Wohnplätze in Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen stehen zunächst zur Verfügung. Für Studenten, Auszubildende und ebenso junge, angehende Ärzte des Klinikums. Die Warmmiete pro Wohneinheit liegt wie angekündigt bei gedeckelten 300 Euro monatlich, weil der Bund das Wohnprojekt fördert. Nur die Kosten für Strom kommen noch dazu.

Derzeit fertigt ein Betonwerk in Poznan die Laubengänge, mit denen sich später die Häuser 3, 4 und 6 von außen erschließen lassen. Die Montage ist für März geplant. "Logistisch wird das noch einmal spannend", sagt Uckermann. In den Gebäuden 3 und 4 fehlen noch ein Fahrstuhl, dazu Fliesen und Fußbodenbeläge. Sind sie verlegt, können die Möbel angeliefert und aufgebaut werden – Küche, Schreibtisch, Bett und Kleiderschrank. "All das, was man auch in einem Hotelzimmer erwartet", erklärt er.

Das künftige studentische Leben im Komplex Ferdinandshöfe soll sich vor allem in Gemeinschaftsräumen in den Gewölbekellern abspielen. Vorgesehen sind Arbeitsräume, eine Gemeinschaftsküche, ein Waschsalon und ein Fitnessparcours. In das alte Kesselhaus im Innenhof zieht ein Quartiersshop ein. "Eine Marketingagentur aus Hamburg ist gerade dabei, einen geeigneten Betreiber zu suchen", erzählt Uckermann. Morgens Brötchen und Kaffee, mittags eine Suppe, abends ein Bier – all das soll der Shop bieten, dazu eine Palette an Produkten, "die in einem Studentenprojekt am meisten über den Tresen gehen, wie Waschmittel, Kekse oder Kondome".

In den Vorderhäusern 1 und 2 an der Gubener Straße hat nach den Rohbauarbeiten inzwischen der Innenausbau begonnen. Im September sollen die restlichen Gebäude bezugsfertig sein. Offen sind auch noch die Außenanlagen – darunter eine 150 Quadratmeter große Sonnenterrasse – sowie die 100 Stellplätze für Pkws. 130 Wohneinheiten werden nach Abschluss der Bauarbeiten dann insgesamt entstanden sein. Vergeben werden die möblierten und mit einem schnellen WLAN-Zugang ausgestatteten Zimmer, sobald die Anfrageformulare auf der Homepage freigeschaltet sind. Die Devise, so Steven Uckermann, laute: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Sprich, die ersten, die sich bewerben, bekommen die Wohnungen auch".

Bauarbeiten begannen 2017

30 Jahre lang standen die Ferdi-nandshöfe leer. In die Gebäude der einstigen Brauerei, Bettfederfabrik und Schnappsabfüllerei in der Gubener Vorstadt regnete es hinein, an vielen Stellen waren die Decken bereits eingestürzt. Im Jahr 2017 begannen dann die umfassende Sanierung und der Ausbau des Komplexes. Eine wichtige Grundlage für die Planungen von Architekt Bernhard Schuster bildete auch eine Studie von Viadrina-Studenten aus dem Jahr 2015. Investor Steven Uckermann steckt insgesamt rund 10 Millionen Euro in das Projekt. Er sagt: "Jetzt muss nur noch alles fertig werden."