Neuruppin (MOZ) "Deine Zukunft beginnt" ist das Motto der diesjährigen Bildungsmesse im Landkreis, die am Sonnabend, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr auf dem Gelände des Oberstufenzentrums (OSZ) in der Alt Ruppiner Allee 39 in Neuruppin stattfindet. Angeboten werden Informationen zu den Themen Ausbildung, Praktikum, Studium und Ferienarbeit.

Parallel zur Messe öffnet auch das OSZ seine Türen. Interessierte können sich zu den verschiedenen Bildungsgängen der Schule beraten lassen. So stehen im Haus B die Fachlehrer des Beruflichen Gymnasiums, an dem das Abitur mit den Schwerpunkten Wirtschaftswissenschaft oder Technik abgelegt werden kann, Rede und Antwort. Ebenso informiert die Fachoberschule, an der Abschlüsse in einem oder zwei Jahren erworben werden können. Schwerpunkte sind dabei Wirtschaft, Verwaltung, Technik, Sozialwesen und Ernährung. Präsentiert werden zudem Ausstellungsstücke aus Projekten.

Vorgestellt werden zudem die Bereiche der Berufsschule, an der vom Verkäufer und Steuerfachangestellten, über den Forstwirt bis hin zur Medizinischen Fachangestellten viele Auszubildende den theoretischen Teil ihrer dualen Ausbildung absolvieren. So stellt sich im Haus B der Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung vor. Im Haus C kann das Kfz-Labor, im Haus D die Holzwerkstatt besichtigt werden. Im Haus A stellen sich die Köche und Fleischer vor. Erstere zeigen die Zubereitung von Desserts und letztere präsentieren das Zerlegen von Fleisch, zeigen die Herstellung von Schauplatten und verkaufen frische Wiener Würstchen.

