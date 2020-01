Hajo Zenker

Berlin (NBR) Jeder fünfte Krankenhausarzt denkt darüber nach, seinen Beruf völlig aufzugeben.

Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitgliederbefragung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hervor, die rund zwei Drittel aller angestellten Mediziner in Deutschland vertritt. Gründe dafür seien Überstunden, fehlendes Personal und zunehmender Zeitdruck. "Weder der Politik noch den Krankenhäusern darf diese Entwicklung gleichgültig sein", sagte Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes. Stiegen tatsächlich so viele Mediziner aus dem Job aus, "wäre das eine Katastrophe. Diese muss abgewendet werden."

Rund drei Viertel der Befragten haben das Gefühl, dass die Gestaltung der Arbeitszeiten sie in ihrer Gesundheit beeinträchtigt, etwa in Form von Schlafstörungen und häufiger Müdigkeit. Durch die hohe Arbeitsverdichtung, den Personalmangel und den ökonomischen Erwartungsdruck der Klinikbetreiber kommen immer mehr Ärztinnen und Ärzte an ihre Grenzen: Etwa die Hälfte der Befragten fühlt sich häufig überlastet; jeder Zehnte sagt: "Ich gehe ständig über meine Grenzen".

Die tatsächliche Wochenarbeitszeit betrage für 41 Prozent der Befragten zwischen 41 und 59 Stunden. Jeder fünfte Arzt arbeite sogar 60 Stunden und mehr. Dabei gibt es eine gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden. Im Schnitt leisteten die Klinikärzte fast sieben Überstunden je Woche, das ergebe 65 Millionen Überstunden im Jahr.

Zwölf Überstunden pro Woche

Die Ergebnisse decken sich mit einer Umfrage des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Demnach beträgt die Diskrepanz zwischen der vertraglich vereinbarten und der tatsächlichen Arbeitszeit bei Klinikärzten in der Region 11,7 Stunden. 69 Prozent der Befragten berichteten, mehrmals pro Tag oder ständig unter Zeitdruck zu stehen. Mehr als ein Drittel der Krankenhausärzte in Berlin-Brandenburg gab an, oft bis sehr oft Gefühle des Ausgebranntseins zu erleben. Für Peter Bobbert, den Landesvorsitzenden des Marburger Bundes, sind diese Ergebnisse alarmierend: "Die Zahl von arbeitsbezogenem Burn-out und von Depressivität steigt und viele wollen nur noch raus aus dem Beruf." Die Mediziner und damit die Patienten müssten endlich geschützt werden.

Während 2013 bundesweit acht Prozent der Ärzte angaben, mindestens vier Stunden am Tag mit Verwaltungstätigkeiten befasst zu sein, waren es nun 35 Prozent. Für Susanne Johna "eine enorme Zeitverschwendung".

Auf "oft sinnlose Bürokratiearbeiten, die die Ärzte von ihrer eigentlichen Arbeit am Patienten abhalten", ging denn auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft in ihrer Reaktion ein. Darum müssten sich aber Politik und Krankenkassen kümmern, so Hauptgeschäftsführer Georg Baum.