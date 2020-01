Stefan Lötsch

Fürstenberg (MOZ) Noch hängt im Schaukasten im Rathaus ein Aushang, dass ein Interessent gesucht wird, der das Gesellschaftshaus Schleicher in der Wilhelmstraße in Fürstenberg erwerben will. Doch die Würfel scheinen gefallen zu sein. Zumindest ist der Verkauf des Objektes Thema im nicht öffentlichen Teil des Stadtentwicklungsausschusses am kommenden Dienstag. Die Stadt ist sich mit einem Interessenten einig geworden.

Zunächst sollte Schleicher nur weiter verpachtet werden. Allerdings hatte eine Ausschreibung kein befriedigendes Ergebnis erbracht. Außerdem herrscht in dem Objekt ein erheblicher Sanierungsrückstau, den die Stadt vor einer weiteren Verpachtung mit erheblichen finanziellen Mitteln beheben müsste. Auch deshalb fiel die Entscheidung für einen Verkauf.