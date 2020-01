Bei Touristen beliebt: Die Mauermalerei an der Mühlenstraße in Friedrichshain gilt als längste Open-Air-Galerie der Welt. Die Stiftung Berliner Mauer will das Denkmal nach und nach als Bildungs- und Erinnerungsort auszubauen. © Foto: Sophia Kembowski

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Vier Millionen Touristen besuchen jährlich die East Side Gallery zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke.

Bisher gab es keinen wirklichen Anlaufpunkt für die Besucher des mit seinen 1,3 Kilometern längsten noch erhaltenen Teilstücks der Berliner Mauer. Ein Infomobil, das seit Donnerstag am Flussufer der Spree direkt auf dem Gelände des ehemaligen Todesstreifens parkt, soll das nun ändern. Dort können Besucher unter anderem Führungen buchen, Flyer mitnehmen und Auskunft über die Geschichte des Ortes erhalten.

"Die East Side Gallery wird von vielen Touristen in erster Linie als Selfie-Motiv wahrgenommen", sagt Julia Reuschenbach von der Stiftung Berliner Mauer, die das Gelände 2018 übernommen hat. Seitdem ist sie nicht nur für die Pflege des Geschichtsdenkmals, sondern auch für die Bildungsangebote zuständig.

So erfährt man im Infomobil, das am Anfang des Areals an der Oberbaumbrücke steht, dass dieser Abschnitt der Grenzanlagen zwischen Spree und Mühlenstraße zum Beispiel Teil der üblichen Protokollstrecke war. So wurde die sogenannte Hinterlandmauer 1975 an dieser Stelle nochmal extra hoch und aus massiven Betonteilen erneuert. "Dabei war besonders die Außenwirkung wichtig. Die Staatsgäste aus den Bruderstaaten, die in Schönefeld landeten und in die Innenstadt gefahren wurden, sollten sehen, wie perfekt das System funktioniert", erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Die Rückseite des sonst eher grauen Betonwalls war komplett schneeweiß gestrichen gehalten, damit die Grenzer im grellen Licht der Überwachungsscheinwerfer sofort jeden Schatten eines Flüchtlings sehen konnten.

Eine perfekte Leinwand für die 118 Künstler aus 21 Ländern, die schon kurz nach der Wende die Mauer mit ihren Bildern gestalteten und den Abschnitt damit weltberühmt machten. Die Aktion wurde sogar 1990 von dem damals immer noch existierenden DDR-Verteidigungsministerium abgesegnet.

Viele der Bilder sind künstlerische Botschaften, die von Hoffnung und Freude über die Überwindung der deutsche Teilung, aber auch von der Sorge vor dem Umbruch mit seinen möglichen Folgen wie Kapitalismus und Antisemitismus erzählen. Mit speziellen Führungen in neun verschiedenen Sprachen soll laut Reuschenbach der Blick für die politischen Statements geschärft werden. Seit Anfang des Jahres gibt es extra Veranstaltungen für Familien. Kinder erkunden dabei mit dem Skizzenblock das historische Gelände und sollen ihre eigenen Wende-Bilder malen.

Neu ist zudem eine "Afterwork-Führung" zu Geschichte und Kunst an der East Side Gallery. Sie richtet sich besonders auch an die Mitarbeiter der vielen Unternehmen wie Zalando, Immobilienscout24 und Mercedes Benz, die sich unter großen Protesten in den vergangenen Jahren rund um das historische Areal ansiedelten. "Wir können die Bebauung nicht mehr rückgängig machen, aber wir können die Menschen, die nun täglich aus ihrem Bürofenster auf das Denkmal schauen, für seine Geschichte sensibilisieren", sagt Reuschenbach. Die East Side Gallery wird übrigens 30 Jahre alt. Die Stiftung Berliner Mauer will das Jubiläum im September mit einem Veranstaltungswochenende feiern.

Das Infomobil an der East Side Gallery an der Mühlenstraße 73 in der Nähe der Oberbaumbrücke ist wochentags von 11 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Führungen, die ab sofort dort starten, kosten für Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Angebote unter: www.eastsidegalleryberlin.de