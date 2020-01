René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Es ist wahrhaft eine Ära, die am Sonnabend in der Karl-Marx-Straße zu Ende geht, wenn zum letzten mal die Türen bei "Chocolata" geöffnet werden. Schon zu DDR-Zeiten zog es die Leckermäulchen, egal ob groß oder klein, in die Bonboniere. Es war das Geschäft, in dem es die ausgesuchten Süßigkeiten gab, die mehr waren als die Schlager-Süßtafel für 80 Pfennig.

Nach 1990 wurde das Geschäft unter dem Namen Chocolata weitergeführt. Was sich hinter dem Namen verbarg, wussten die wenigsten. Dahinter steht eine Braunschweiger Unternehmerfamilie, die bundesweit in den besten Zeiten über 60 Geschäfte betrieben hat. Zuletzt war auf der Internetseite des Unternehmens von über 40 Filialen die Rede. Alle Chocolata-Läden werden nun nach und nach geschlossen, je nachdem wie die Mietverträge auslaufen. Auch in Frankfurts Umgebung schließen Filialen. In Eberswalde ist es schon passiert. In Fürstenwalde soll es in drei Monaten soweit sein.

Bis dahin jedenfalls wird Roswitha Krüger dort noch weiterarbeiten. "Mir blutet das Herz", sagt sie. Viele Kunden seien im Januar noch einmal vorbei gekommen, hätten eingekauft und sich verabschiedet. "42 Jahre war ich hier", sagt sie leise. Ein ganzes Berufsleben. "Mein Sohn sagte, für ihn geht nun auch ein Stück Kindheit, denn der war auch oft hier. Jede Weihnachten haben wir bis zum Schluss gearbeitet", erinnert sich Roswitha Krüger. Jetzt also aus und vorbei. Es sei eine unternehmerische Entscheidung, die ganz ohne Insolvenz oder Ähnliches getroffen wurde. Auch gibt es im Geschäft keine besonderen Rabatte zum Ausverkauf. Wenn Kunden kommen, wundern die sich über die fast leeren Regale und Krüger muss jedes Mal von vorn erklären.

Vielleicht ist die Schließung die Folge eines Zeitgeistes. "Die Kinder, die früher mit einem Euro kamen und sich ein paar Süßigkeiten haben abwiegen lassen, kommen nicht mehr", so Roswitha Krüger. Wenn dann auch in Fürstenwalde Schluss ist, werde sie noch bei Hussel weiterarbeiten, bevor sie in Rente geht. Auch ihre Kollegin Heike Malack hat zum Glück beruflich eine neue Perspektive gefunden.

Schon Anfrage für Nachmieter

Im Nachbargeschäft bei Foto Schwenzer wird den Nachbarn hinterher getrauert. "Apfelringe haben wir uns dort immer geholt", erzählt Jessica Lal. Auch die Lollis für die kleinen Besucher des Foto-Geschäfts. "Und Nussschokolade", ergänzt Charlotte Wittchen. "Ich habe wirklich bis zum Schluss versucht das Geschäft hier zu halten", sagt Christa Moritz, die für die Vermietung in der Karl-Marx-Straße verantwortlich ist. "Es ist ja wirklich ein Traditionsgeschäft und ich war da selbst öfter einkaufen. Leider haben die Besitzer eine andere Entscheidung getroffen".

Für die zukünftige Vermietung macht sie sich jedoch keine Sorgen. "Die Magistrale ist wieder da", stellt sie fest, "es gibt schon Anfragen". Im Sinne eines guten Branchenmixes wird aber noch überlegt, was dorthin passt, so die Prokuristin der Wohnungswirtschaft. Das Geschäft gegenüber, wo bis Dezember Vodafone zuhause war, ist schon wieder vermietet.