Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war." So endet das Märchen vom "Hans im Glück", das die Gebrüder Grimm 1819 in ihre "Kinder- und Hausmärchen" aufnahmen. Ein fleißiger, liebenswerter Bursche macht sich darin nach siebenjähriger Arbeit belohnt mit einem großen Klumpen Gold auf den Heimweg. Als das Gold ihm zu schwer wird, scheint ein Pferd der bessere Besitz und er tauscht. Und er tauscht sich – immer wieder glücklich lächelnd und argumentierend – Material abwärts über Kuh, Gans und Schwein bis zum Stein. Als der in den Brunnen fällt, ist er erleichtert…

Und die Moral von der Geschicht’? Ein Märchen ist es eigentlich nicht. Es hat kein "Es war einmal…", keine böse Hexe, keine sprechenden Tiere, nicht das Gute, das zu belohnen wäre, oder das Schlechte, das bestraft sein müsste. Dennoch wurde Hans mehrfach märchenhaft verfilmt, zuletzt für die 9. ARD-Staffel "Sechs auf einen Streich" (2016). Bühnenfassungen gibt es mehr, weil Hans zu mehr taugt. Ein gern aufgeführtes Schauspiel hat Autor Peter Ensikat (1941-2013) daraus gemacht – eigentlich ein Märchenspezialist, der es auch mit den Bremer Stadtmusikanten, Dornröschen und dem tapferen Schneiderlein aufnahm. Clever: Er tut zu "Hans im Glück" eine Prise Märchen dazu, lässt die Tiere sprechen und Hans seinem zweiten Ich begegnen. So stehen sich ein Hans, der das ihm gebotene Leben als Glück begreift, und der stets nach mehr Wohlstand strebende Hans gegenüber. Der Zuschauer darf am Ende entscheiden, welchen Hans er für den glücklicheren hält. Und er darf sich fragen: Welcher Hans bin ich? Derzeit im Brandenburger Theater. Steffan Drotleff, eigentlich Jugendtheater-Leiter, hat sich die Glücksgeschichte für seine Regie-Premiere mit der "Bürgerbühne" ausgesucht und einen Glücksgriff getan. Und weil die Bürgerbühne – hervorgegangenen aus dem 2009 gegründeten Amateurtheater – allen interessierten BrandenburgerInnen Theaterarbeit ermöglicht, hat Drotleff das Stück etwas erweitert. Aus einer Gans wurden zwei ganz prächtig schnatternde Gänse, verkörpert von Emely Hinze und Vanessa Braun. Körperlich wird sogar der Goldklumpen, dem Vinzens Thiel pralle Form in gewollt engem Glitzershirt verleiht und der singend durchs Stück führt. Als Running Gag, Wanderlieder-Held und Schlagerbarde. Äußerst skurril, aber sehr unterhaltsam. Toll auch Julia Peter als herrlich tumbe Kuh und Kathrin Hüttig als wunderbar ängstliches Schwein. Jugendtheater-Profi Fritz Schulze mimt den ärmer werdenden Hans als Gutmensch mit (dem wahrlich größten Textanteil und) der treffsicheren Mischung aus Wahrhaftigkeit und Naivität; ihm gegenüber steht Thomas Leopold als Bürgerbühnen-Inbegriff und immer reicher, aber nicht glücklicher werdender Hans.

52 Minuten agieren sie auf der von Thomas Gabriel passend ausgestatteten Bühne und bereiten dem Publikum einen unterhaltsamen Abend. Humorvoll im Moment und mit nachdenklichem Abgang – auch dahingehend, ob diesem "Hans im Glück" nicht das Glück beschieden sein sollte, von der kleinen Probebühne auf die Studiobühne zu wechseln. Ein Ausverkauf der nächsten Aufführungen (08.03., 04./05./30. 04., 03.05.) könnte den Goldklumpen ins Rollen bringen.