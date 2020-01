Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Oldtimer-Fahrer und Freunde alter Autos können sich den 28. und 29. August schon im Kalender anstreichen. An diesen beiden Tagen wird die fünfte "ADAC Landpartie Classic" nach vier Jahren Pause wieder im Ruppiner Land unterwegs sein, teilte der Automobilclub mit. Start und Ziel wird jeweils das Hotel im Hafendorf in Rheinsberg sein. Zuschauer haben dort, aber auch an den unterschiedlichen Streckenpunkten die Gelegenheit, einen Blick auf die Karossen zu werfen und mit deren Fahrern ins Gespräch zu kommen. Wer selbst mit seinem Oldtimer (bis Baujahr 1990) teilnehmen möchte, kann sich bis zum 31. Mai anmelden. Die Ausschreibung ist auf www.adac-landpartieclassic.de zu finden.