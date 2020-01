Umbau kostet Milliarden Euro

In Deutschland ist knapp ein Drittel der Fläche bewaldet. Rund 180 000 Hektar Wald müssen wieder bewaldet werden. elf Millionen Hektar Waldfläche müssen dem Klimawandel angepasst werden. Ohne den Wald und das Holz, das er bereitstellt, wären die CO2-Emissionen um 14 Prozent höher. 105 Millionen Kubikmeter Schadholz liegen in den Wäldern. Zusammen mit dem Bundesbauministerium startet die "Innovationsoffensive klimafreundliches Bauen mit Holz". Experten fordern, rund zwei Milliarden Euro aus der CO2-Bepreisung in den Umbau des Ökosystems Wald zu stecken.⇥red