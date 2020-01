Dirk Schaal

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Partner-Filiale der Deutschen Post in 15345 Eggersdorf, Karl-Marx-Straße 6, zieht demnächst um und wird am 1. April in neuen Geschäftsräumen in der Landhausstraße 1 wieder eröffnet. Dort werden weiterhin die gewohnten Postdienstleistungen zu folgenden Öffnungszeiten angeboten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 13.30 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr.