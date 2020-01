Ingmar Höfgen

Potsdam/Brandenburg War Marco F. voll schuldfähig, als er am 10. April 2019 seiner langjährigen Lebensgefährtin mit drei Messern einige Dutzend Schnittverletzungen zufügte? Und wie gefährlich waren diese? Zwei Gutachter sagten am Donnerstag vor dem Landgericht Potsdam aus. Dem Brandenburger Marco F. wird versuchter Mord vorgeworfen. Er bestreitet die Tat nicht, sagt aber, dass er sich an das Geschehen nicht erinnern kann. Am 10. Februar könnte das Urteil gesprochen werden.

Bei den Ausführungen von Rechtsmediziner Jürgen Becker wurde deutlich, wie unglaublich viele glückliche Umstände zusammengekommen waren, die die Brandenburger Lehrerin haben überleben lassen. Da war zum einen der Polizist, der zuerst am Tatort eintraf und auch aufgrund seiner Auslands-Bundeswehr-Erfahrung das Richtige tat. Glück war auch, dass auf der linken Seite, wo erst auf den Rücken und dann auf den Brustbereich mehrfach eingestochen wurde, nichts getroffen wurde – nicht das Herz, und auch nicht, was laut Becker nähergelegen habe, das Rückenmark. Auch im Halsbereich mit mehreren Schnitten waren keine Gefäße getroffen worden, die Muskeln aber weitgehend durchtrennt.

Zudem blutete die Frau stark, ein Lungenflügel war eingefallen. In einer stundenlangen Not-Operation wurde ihr Leben gerettet. Dabei wurden auch die durchtrennten Schlagadern an den Unterarmen durch Venen aus dem Oberschenkel ersetzt – sonst hätten die Hände möglicherweise amputiert werden müssen. "Es bestand akute Lebensgefahr", schätzte Becker ein. Fünf oder zehn Minuten später hätte es ganz anders aussehen können. Erschütternd war auch die Aufzählung der tieferen Schnitte und oberflächlichen Ritzer, die Becker am Körper der Geschädigten gezählt hatte. Körperteil für Körperteil ging er durch, am Ende hatte er mehr als 50 Verletzungen benannt. Die Frau, die auch als Nebenklägerin auftritt, saß im Kreise der Familie im Zuschauerraum.

Der Gutachter Peter Kalus, Neurologe und Psychiater, hat keine Zweifel an der Schuldfährigkeit des Angeklagten. Eine Persönlichkeitsstörung sieht er nicht, er konnte nach drei Gesprächen "keine Verhaltensweisen feststellen, die als auffällig zu bezeichnen wären." Einige auffällige Charakterzüge bescheinigte er ihm zwar: Er sei ruhig, besonnen, vielleicht rigide, etwas zwanghaft, narzisstisch. "Die meisten wie wir hier sitzen werden solche Akzente bei sich wahrnehmen", sagte Kalus.

Welche Motive bei dem Angeklagten eventuell eine Rolle gespielt haben könnten, blieb weitgehend im Spekulativen. Als seine damals neunjährige Tochter ihn wegziehen will, reagiert er nicht. Nach Meinung des Psychiaters habe F. seine Tochter schon bemerkt, sich aber gedacht, er müsse die Tat jetzt vollenden. Anders sei es gewesen, als die Polizei im Raum stand. Da sei klar gewesen, dass es vorbei sei, er nicht mehr weitermachen könne. Wie der Gutachter darauf kam, blieb weitgehend offen. Auch eine absichtsvolle Begehung und ein vorheriges "In-Sicherheit-Wiegen" des späteren Opfers wurde von der Nebenklage angeschnitten.

Der Gutachter gestand aber auch zu, dass manche der geschilderten Elemente der Tat schwer einzuordnen seien. Warum Marco F. sich selbst umbringen wollte, ob er den Entschluss vorher gefasst hatte oder er beeindruckt war vom Blutbad – Kalus wollte sich nicht festlegen. F.s Verteidiger Matthias Schöneburg sah dagegen Anzeichen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung – mit der eine Strafmilderung einhergehen könnte. Und auch Kalus gestand zu, man könne es in die eine oder andere Richtung interpretieren. Am Ende übte der Gutachter auch verhalten Kritik am fünfköpfigen Gericht. Er halte es für nachvollziehbar, dass das Kind nicht gehört wird, aber so kenne man manches nur vom Hörensagen

Welche körperlichen Einschränkungen bei der Frau vermutlich zurückbleiben, darüber will Gutachter Becker sich bis zum 3. Februar ein Bild machen – seine Erkenntnisse könnten sich auf eine mögliche Strafhöhe auswirken. Dann sollen die Plädoyers folgen. Am 10. Februar ist dann im Justizkomplex an der Jägerallee mit einem Urteil zu rechnen.