Oranienburg Der Alarm eines Rauchmelders hat am Donnerstagnachmittag in Oranienburg womöglich Schlimmeres verhindert.

Kurz vor 16 Uhr hatten Mieter eines Wohnhauses in der Berliner Straße den Alarm in der Nachbarwohnung bemerkt. Dort war tatsächlich in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Den dort lebenden 80 Jahre alten Mann konnten die Nachbarn in Sicherheit bringen. In einem Rettungswagen wurde der Mann vor Ort untersucht. Er blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung des 80-Jährigen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach sei der unsachgemäße Umgang mit offenem Feuer Brandursache gewesen.

Für die Löscharbeiten blieb die Berliner Straße für eine gute Stunde gesperrt.