Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Drei Spieltage oder jeweils fünf Partien gibt es in den beiden leistungsmäßig getrennten Staffeln in der Vorrunde der einzigen regionalen Eishockeyliga Brandenburgs noch bis zum 15. Februar. Dann stehen die Halbfinalansetzungen für den Titelkampf sowie auch die Paarung für die Auf- und Abstiegsspiele zwischen beiden Ligen (Letzter gegen Erster) fest.

Während mit den Flemsdorfer Haien und den Oder Griffins die ersten Halbfinalisten bereits feststehen, gibt es reichlich Spannung um die beiden weiteren Plätze. Im ziemlich seltsam verlaufenen Spitzenspiel hatten die Griffins zuletzt gegen die Haie ihre erste Saisonniederlage kassiert und zwischenzeitlich die Tabellenspitze abgegeben. Der frühen Griffins-Führung durch Max Kummer folgte mit Tony-Fränk Schultzes 1:1 (7.) für fast 40 Minuten das letzte Tor. Die Flemsdorfer schlugen erst im Schlussdrittel noch viermal entscheidend zu: Matthias Giersch und Marcel Meißner (jeweils 54.) sowie zweimal Schultze (beides 57.) brachten den 5:1-Sieg.

Die Plätze 3 bis 5 dieser UEL I sind derzeit durch einen einzigen Punkt getrennt. Titelverteidiger Eismammuts sieht sich zahlenmäßig im Vorteil, weil er noch drei Partien zu absolvieren hat (Lok Berlin und Eisbären nur je zwei).

Am wichtigsten werden dann wohl die direkten Duelle – die Eismammuts, die auch noch gegen die Griffins ran müssen, treten diesen Sonnabend und am 15. Februar noch gegen beide direkten Kontrahenten an.

"Endspiel" am letzten Tag

In der unteren Liga hat sich der Eishockeyclub 75 erstaunlich entwickelt und könnte am letzten Vorrunden-Spieltag bei einem Erfolg gegen die Prenzlau Blizzards sogar noch punktgleich ziehen mit den Kreisstädtern. Die aber hatten das erste Match klar mit 9:3 für sich entschieden und dadurch einen deutlichen Vorteil bei den direkten Vergleichen.