Britta Gallrein

Borgsdorf (MOZ) Die Barnimer Fußball-Oldies haben an diesem Wochenende Hochkonjunktur. Es finden in Borgsdorf sowohl die Hallen-Kreismeisterschaften für die Ü 35, Ü 45 und Ü 50 des Fußballkreises Oberhavel/Barnim als auch die Hallenkreismeisterschaft im Futsal der Herren statt.

Bei den Ü 35 geht Titelverteidiger FV Preussen Eberswalde auch in diesem Jahr als Favorit ins Rennen. Das Team von Trainer René Kasch und Co-Trainer Frank Spieckermann führt in der Kreisliga, Staffel Ost, derzeit die Tabelle an, leistete sich in zehn Spielen nur ein Remis und konnte sonst alle Partien gewinnen. "Ja natürlich sind wir schon einer der Favoriten", will Frank Spieckermann auch nicht tief stapeln. "Aber auch andere Teams haben immer gute Hallenspieler dabei." Das zeigte sich auch am Wochenende beim arxes-tolina-Cup der Ü 35 in Eberswalde, als die Teams von TuS Sachsenhausen und Fortuna Britz sich vor den Preussen platzieren konnten. Beide Mannschaften sind auch am Wochenende in Borgsdorf wieder dabei.

Die Preussen haben sich noch einmal verstärkt. "Es sind einige Spieler dazu gekommen, die jetzt das nötige Alter haben", verrät Frank Spieckermann. Um eine ruhige Freizeit-Kicker-Truppe handelt es sich nicht. "Eigentlich haben alle schon auf Landesebene Fußball gespielt, viele früher noch bei Motor Eberswalde. Die können schon was", weiß der Co-Trainer. Die Zeichen stehen also auf Titelverteidigung, auch wenn man das Ziel, die Qualifizierung für die Landesmeisterschaft, die im Februar in Wittenberge stattfindet, als Titelverteidiger schon erreicht hat.

Für ein weiteres Team sind die Ziele weit niedriger gesteckt. Einheit Zepernick ist in der Liga Zweiter und damit Preussens ärgster Verfolger. Mit dem Sieg werde seine Mannschaft aber diesmal wohl nichts zu tun haben, prophezeit Trainer André Tschanter. Das Problem liegt sozusagen in den Bergen. Im Schnee. Denn ein großer Teil der Zepernicker Ü 35 fährt seit Jahren gemeinsam in Skiurlaub. Derzeit geht es für die Einheitler rasant die Piste bergab, statt aufs Hallen-Parkett. "Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich eine Mannschaft zusammen bekommen soll", so Trainer Tschanter, der das Thema aus dem vergangenen Jahr schon kennt. "Damals waren bei der Kreismeisterschaft alle da und wir haben uns für die Landesmeisterschaft qualifiziert, aber da waren alle Ski fahren. Diesmal sind sie genau zur Hallenkreismeisterschaft weg. Große Chancen rechnen wir uns daher nicht aus." Sein Favorit: "Preussen wird es machen."

Spielgemeinschaft ist Favorit

Bei den Ü 45 ist die SG Finow/Lichterfelde/Finowfurt der große Favorit. Die Spielgemeinschaft ist in der Liga ebenfalls bislang ohne Niederlage, damit Liga-Primus und holte sich im vergangenen Jahr bereits den Kreismeister-Titel.

Mit dabei ist auch das Team von Einheit Bernau. Trainer Steffen Scholz wird am Sonnabend nicht vor Ort sein. Er ist beruflich in Slowenien und wird seinem Team von dort aus die Daumen drücken. "Das Halbfinale zu erreichen, sollte auf jeden Fall unser Ziel sein", sagt Scholz. Sein Team, das in der Liga derzeit auf Platz 4 liegt, zeichne ein guter Teamgeist aus. "Die denken immer positiv, auch in der Niederlage", weiß er. Die Favoriten sind für ihn die Finower und Blau-Weiß Hohen Neuendorf, die in der West-Staffel die Liga anführen.

Noch recht neu ist im Fußballkreis die Liga der Ü 50 – sie spielt am Sonntag den Hallenkreismeister aus. Auch dort heißt der Favorit FV Preussen Eberswalde. Denn in der Liga (Kreisliga, Staffel Ost) sind die Preussen-Oldies ein Pfund. Das Team von Trainer Manfred Sasse hat alle zehn Partien der Hinrunde gewonnen. Beispiel gefällig? Die letzte Partie vor der Winterpause siegten die Sasse-Oldies 16:2 beim FSV Basdorf. Torverhältnis: 96:13. "Natürlich wollen wir auch hier den Titel verteidigen", sagt Preusse Frank Spieckermann. Einer der größten Konkurrenten ist für ihn der SV Oberkrämer, der in der West-Staffel die Tabelle anführt.