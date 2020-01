Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Anlässlich des 75. Gedenktages zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz lädt der Verein Pro Urknall zum Stolpersteinputzen am Montag, 27. Januar, ein. Um die Erinnerung wach zu halten und ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, soll ab 16 Uhr u.a. in der Potsdamer Straße 33 der Gedenkstein für Gertrud Voss geputzt werden. Falkenseer sind eingeladen, Stolpersteine in ihrem Umfeld ebenfalls zu putzen. "Das geht ganz schnell und es braucht nicht viel dafür”, so Werner Kübler Vereinsvorsitzender von Urknall e.V. "Metallputzmittel, Haushaltsschwamm und Krepppapier dürften ausreichen laut Stolperstein-Putzanleitung im Netz und schon glänzt der Stein wieder und macht auf die Opfer des Antisemitismus aufmerksam.”