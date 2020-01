Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Als 1989 die aus vier Wohnungsgenossenschaften (AWG des VEB Bau, BRAWOG vom Traktorenwerk, GWG "Vorwärts", AWG des SWB) entstandene AWG Brandenburg zur WBG Brandenburg wurde, gab es in der DDR etwa eine Million genossenschaftliche Wohnungen. Kein Wunder, dass viele Genossenschaften weiter stark am Markt sind und die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg e.G. noch heute Brandenburgs größter Vermieter ist – wenngleich von den einst 9.685 Wohnungen "nur" noch 7.516 übrig sind. Jüngst fielen 160 in der Max-Herm-Straße weg, durch Rückbau von vier Blöcken (Nr. 27-57). Trotzdem bleibt die WBG Vermieter-Platzhirsch im Stadtteil Hohenstücken mit 2.915 Wohnungen, wie auch in Nord, wo 3.799 Wohnungen zum Bestand zählen. Der wird sukzessiv modernisiert, wobei bislang die Strategie ist, zwei Großprojekte im Jahr zu bewältigen. 2019 waren dies die Kreyssigstraße 7-12 (4,9 Mio. Euro) und die Barnimstraße 1-7, die als "Leuchtturmprojekt" gehandelt und zum KfW-Effizienzhaus 100 wurde. 2,7 Mio. flossen hier in 24 Wohnungen, die aus 32 entstanden und auf bis zu 4-Raum-Wohnungen gewachsen sind. "Die Vermietung war ein Selbstläufer, wie überhaupt jede aufgewertete leicht(er) zu vermieten ist", weiß WBG-Vorstand Matthias Osterburg. Der Leerstand beschränke sich auf unsanierten Wohnraum. In konzentrierten Fällen war Rückbau dann ein probates Mittel, der in Anbetracht steigender Bewohnerzahlen in der Stadt auf dem Prüfstand steht. "Im Stadtteil Nord sowie bei unseren Beständen in der Innenstadt und der Thüringer Straße ist er ausgeschlossen, für Hohenstücken erarbeiten wir aktuell unsere Strategie für die Zukunft", verrät Osterburg. Sicher ist schon, dass das Baubudget verstärkt in die Leerwohnungsmodernisierung gelenkt wird. Waren es 2018 und 2019 je rund 5 Mio. Euro, werden es 2020 schon 7,3 Mio. Euro. Tendenz weiter steigend. WBG-Vorstand Gerhard Zapff: "Künftig werden wir uns nur noch eine Komplexsanierung pro Jahr leisten, um genügend Geld für die Einzelwohnungsmodernisierung zu generieren und zugleich mehr Geld für umfangreiche Instandhaltung bei technischer Infrastruktur der Häuser zu haben. Unser Ziel ist, bereits im Jahr 2020 den Leerstandsanstieg zu stoppen, den Trend umzukehren und dabei die Wohnungsbestände nachhaltig zu verbessern." Schon 2020 schränkt man sich bei der Komplexsanierung ein und setzt beispielsweise dies‘ Jahr beim Durchsanieren der Kreyssigstraße aus. Ein Block wird dennoch in Nord angepackt: die Werner-Seelenbinder-Straße 56-62 mit (32 WE), wofür 2,8 Mio. Euro eingeplant sind. In Hohenstücken wird die "Stabilisierung des Quartiers in der Mitte" angegangen, wozu die 3,2-Mio-Euro-Kur für die Rosa-Luxemburg-Allee 56-60 (28 WE) beitragen soll. Clou wird dabei der etagengleiche Aufzugsanbau sein. Weitere Großbeträge des 18,5-Mio-Baubudgets sind mit 1,7 Mio. Euro für die Warmwasser-Umstellung von Gas auf Elektro in der Erich-Knauf-Straße 1-11 sowie die Umstellung auf Fernwärme in der Warschauer Straße 12-18 und Prager Straße 11-19 vorgesehen. 500.000 Euro fließen in den Abschluss der Balkonsanierung in der Gertrauden- und Sophienstraßen. Außerdem steht das Finale in der Ausrüstung aller Wohnungen mit Rauchwarnmeldern bevor – in der Summe ca. 30.000 Geräte.

Am guten Miteinander wird nicht gespart und folglich am jährlichen Emsterstraßenhoffest (13.05.2020) und Genossenschaftsfest (12.06.2020) festgehalten, wie auch am monatlichen Seniorentanz (am 29.01. als Maskenball mit dem BKC). Auch setzt die WBG ihr Sponsoring fort – beispielsweise beim BKC-Kinderkarneval, Brannes Kids Day und Hohenstückenfest, SV 63 (Handball), BSC Süd 05 (Fußball) und VC Blau-Weiß (Volleyball).