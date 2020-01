© Foto: imago stock&people via www.imago-images.de

BRAWO

Brielow Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg stellten am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr einen offensichtlich stark alkoholisierten Autofahrer fest.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei kurze Zeit vorher über einen auffällig fahrenden PKW, der die Landesstraße 98 in Fahrtrichtung Brielow in Schlangenlinien befuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug daraufhin ausfindig machen und den Fahrzeugführer einer Kontrolle unterziehen. Der 41-jährige Litauer pustete einen Atemalkoholwert von 3,32 Promille. In einer Polizeidienststelle wurde dem Betrunkenen, durch einen Arzt, eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im öffentlichen Straßenverkehr.