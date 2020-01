Simone Weber

Rathenow In der ersten Kunstausstellung des neuen Jahres im Kulturzentrum "Musik trifft Malerei" trifft auch die Altmark auf das Havelland. Sieben der neun Mitglieder der Künstlergruppe Altmark stellen Öl- und Acrylgemälde sowie Fotografien aus. Insgesamt knapp 60 Werke werden im Foyer sowie im Gang neben dem Blauen Saal im ersten Obergeschoss gezeigt.

Jedes Jahr stellen sich die Mitglieder der Künstlergruppe ein Thema, mit dem sie sich dann während der künstlerischen Arbeit in ihren Ateliers auseinandersetzen. In diesem Jahr war es das Thema "Musik".

"Die Ausstellung verdeutlicht wunderbar, dass Kunst verbindet", sagt Bettina Götze, Geschäftsführerin des Kulturzentrums am Donnerstagabend. Mit der aktuellen Ausstellung entsteht eine Verbindung der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mit dem Thema "Musik" werde auch "eine Verbindung vom Bild zur Musik geschaffen", wie Götze betonte. Zudem ist das Haus am heutigen Freitag und morgen, am Samstag, voller junger Musiker. Rathenow ist traditionelle Austragungsort des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Im Kulturzentrum findet seit jeher Vorspiele statt.

Zu den ausstellenden Künstlern gehören Heidi Gatzke (Stendal), Waltraud Meyer (Stendal), Grit Rademacher (Jerchel/Tangerhütte), die Fotografen Ilona Heinrich (Stendal) und Harald Grimm (Bismark) sowie der 2015 aus Rathenow nach Tangermünde gezogene Maler Michael Student und die Rathenower Malerin Ute Arndt, die sich 2015 der Künstlergruppe anschloss.

Bereits im Jahr 2012 stellte die 2004 gegründete Künstlergruppe Altmark im KuZ erstmals aus. Vor zwei Jahren folgte eine Ausstellung mit den Ergebnissen des zweiten Pleinair im westhavelländischen Gülpe im Offenen Atelier des Kulturzentrums.

"Musik trifft Malerie" ist noch bis zum 15. März im Foyer und ersten Obergeschoss des Kulturzentrums zu sehen.