OGA

S-Bahn-Gemeinden Vier Einfamilienhäuser sind am Donnerstag in den Nachmittagsstunden von Einbrechern heimgesucht worden.

Schmuck, Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Kleidung und Werkzeuge sind aus einem Haus an der Havelstraße in Hohen Neuendorf gestohlen worden. Die Täter hatten zwischen 16.30 und 19.40 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und die Wertsachen entwendet. Auf mehrere 1 000 Euro wird der entstandene Sachschaden beziffert.

Unweit dieses Tatorts sind Einbrecher im fast gleichen Zeitraum, zwischen 17.30 und 20 Uhr, über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eingestiegen. Sie durchwühlten die Zimmer, sodass am Donnerstagabend noch unklar war, ob etwas fehlte.

In Borgsdorf wurde am Donnerstag in den Tagesstunden ein Haus im Waldmannsweg Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster an der Hausrückseite ins Gebäude. Sie brachen eine Geldkassette auf, aus der sie eine dreistellige Summe Bargeld mitnahmen.

Eine aufgebrochene Terrassentür und durchwühlte Zimmer haben auch die Bewohner eines Hauses in der Mühlenbecker Lindenallee vorgefunden. Zwischen 14.30 und 19 Uhr waren dort Unbekannte eingestiegen. Ob etwas gestohlen wurde und zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen.